Công ty VAMC vẽ dự án đấu giá 'ma' để lừa đảo hơn 52 tỉ đồng

Ngọc Lê
07/04/2026 11:48 GMT+7

Bị can Trần Tấn Hoàng lập công ty đấu giá 'ma' và đưa thông tin gian dối về việc được cơ quan thi hành án giao bán nhiều tài sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc hơn 52 tỉ đồng.

Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra đối với Trần Tấn Hoàng (43 tuổi, ở phường Tân Phú, TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đấu giá hợp danh VAMC (sau đó đổi thành Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín, viết tắt VAMC).

Tìm nạn nhân của công ty đấu giá “ma" lừa đảo hơn 52 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Trần Tấn Hoàng mở công ty đấu giá “ma" lừa đảo hơn 52 tỉ đồng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 1.1.2025, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tấn Hoàng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tháng 5.2019, Trần Tấn Hoàng thành lập VAMC. Để che giấu vai trò thực tế, Hoàng thuê Nguyễn Trung Tín (35 tuổi, ở phường Phú Nhuận) làm giám đốc, người đại diện pháp luật để điều hành các phiên đấu giá.

Đáng chú ý, công ty này liên tục thay đổi tên gọi thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín nhằm gây khó khăn cho việc theo dõi của cơ quan chức năng.

Vẽ ra các dự án đấu giá tài sản để lừa đảo

Do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 2.2020 đến tháng 1.2022, Hoàng tự dựng lên thông tin gian dối rằng VAMC được cơ quan thi hành án ủy quyền giao bán đấu giá nhiều tài sản giá trị.

Tin tưởng vào hồ sơ do Hoàng đưa ra, ông D.M.D đã nộp tiền đặt cọc mua 6 tài sản đấu giá với tổng số tiền lên đến 52,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện đấu giá như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Trần Tấn Hoàng là đối tượng có chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực đấu giá, do đó phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, kín kẽ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để bắt giữ đối tượng và bước đầu thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Ngoài trường hợp của ông D.M.D, cơ quan công an còn nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân khác về việc bị Hoàng chiếm đoạt tiền đặt trước các phiên đấu giá không thành công. Dù thực tế, VAMC và Hoàng không hề được giao bán các tài sản nhưng đối tượng vẫn thu tiền và không hoàn trả cho người mua.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng trong vụ án nêu trên, đề nghị khẩn trương liên hệ điều tra viên Đỗ Duy Khoa – Đội 5, PC03 Công an TP.HCM. Địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM).

Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, tìm nạn nhân của công ty đấu giá "ma" lừa đảo để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Vụ Shark Bình lừa đảo qua tiền số Antex: Công an phong tỏa hơn 900 tỉ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, đơn vị này đã thu giữ, phong tỏa tiền, tài sản với tổng số tiền hơn 900 tỉ đồng của Shark Bình và các bị can để khắc phục hậu quả vụ án, trả lại cho nhà đầu tư tiền số Antex.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 20 tỉ đồng bằng chiêu 'vay đáo hạn'

Thêm người nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo

