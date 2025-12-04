Cụ bà suýt mất hơn 2 tỉ đồng vì cuộc gọi báo 'con trai bị tai nạn'

Ngày 4.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền hơn 2 tỉ đồng, bảo vệ tài sản cho một cụ bà 76 tuổi.

Cụ H. bán vàng được hơn 2 tỉ, đến ngân hàng để chuyển cho kẻ lừa đảo thì được công an ngăn chặn kịp thời ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3.12, cụ H. (76 tuổi, ngụ tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đến một ngân hàng đóng trên địa bàn P. Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) để yêu cầu giao dịch chuyển số tiền hơn 2 tỉ đồng qua số tài khoản của người khác.

Khi nhân viên ngân hàng hỏi thì cụ H. có biểu hiện hoảng loạn, và cho biết vừa nhận cuộc gọi của người lạ thông báo con trai cụ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần tiền gấp để "cấp cứu".

Do bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, cụ H. đã bán toàn bộ số vàng tích góp cả đời, gom đủ hơn 2 tỉ đồng mang đến ngân hàng để chuyển toàn bộ qua số tài khoản cho người lạ gọi điện.

Mặc dù nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích có dấu hiệu lừa đảo, nhưng cụ H. vẫn kiên quyết yêu cầu giao dịch bằng mọi cách vì tin rằng con trai đang nguy cấp.

Nhận tin báo từ ngân hàng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức phối hợp với Công an P.Thành Sen và Công an xã Thạch Xuân đến để xác minh. Khi được cán bộ công an phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm và xác minh tình trạng của con trai, cụ H. mới đồng ý dừng giao dịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kẻ lừa đảo tung tin giả người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức.

Công an đã hướng dẫn cụ H. và gia đình các biện pháp nhận diện tội phạm công nghệ cao, khuyến nghị người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, đột xuất.