Cung ứng điện ở miền Bắc ra sao nếu tháng 7 nắng nóng kéo dài?

Ngày 28.6, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, để đảm bảo cung ứng điện theo nhu cầu phụ tải, các nguồn nhiệt điện than huy động cao hơn 556 triệu kWh, đạt 86,4 tỉ kWh (chiếm khoảng 56,96% tổng sản lượng); nhiệt điện dầu huy động cao hơn 88 triệu kWh so với kế hoạch. Các nguồn nhiệt điện khí huy động tương đương so với kế hoạch, đạt 13,08 tỉ kWh.



Nhân viên EVN HANOI hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện PHAN HẬU

Đối với nguồn thủy điện, trong 5 tháng đầu năm, do tình hình thủy văn nước về kém nên hạn chế huy động và giữ cao mực nước các hồ thủy điện nhằm đảm bảo cung ứng điện miền Bắc.

Đến tháng 6, thủy văn thuận lợi, sản lượng thủy điện huy động cao hơn 2,454 tỉ kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm cao hơn 658 triệu kWh so với kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng huy động thủy điện đạt 28,62 tỉ kWh, chiếm khoảng 18,86% tổng sản lượng 6 tháng đầu năm.



Đến cuối tháng 6, mực nước các hồ thủy điện tương ứng với sản lượng điện là xấp xỉ 6,6 tỉ kWh, cao hơn 1,4 tỉ kWh so với kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng các hồ thủy điện miền Bắc xấp xỉ 4,93 tỉ kWh, cao hơn 1,04 tỉ kWh so với kế hoạch năm, đáp ứng mục tiêu giữ mực nước cao để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô.

Các nguồn năng lượng tái tạo được huy động đạt 20,67 tỉ kWh (chiếm khoảng 13,63% tổng sản lượng 6 tháng đầu năm). Trong đó, nguồn năng lượng gió đạt 6,123 tỉ kWh, điện mặt trời đạt 13,88 tỉ kWh.

Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, căn cứ diễn biến tiêu thụ điện tháng 6 và nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu công suất phụ tải, tuy nhiên mức độ dự phòng công suất nguồn điện còn thấp.



Tuy nhiên, trong tháng 7 với kịch bản thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố, suy giảm công suất thì hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ không còn dự phòng công suất.

Theo Cục Điều tiết điện lực, nếu xảy ra tình huống nêu trên, EVN sẽ quyết liệt triển khai việc điều hành dịch chuyển nhu cầu phụ tải giữa các giờ cao điểm, đồng thời huy động thêm các nguồn phát diesel mượn của khách hàng để đảm bảo cung ứng đủ điện.

Ngoài ra, từ tháng 8 - tháng 12, dự phòng công suất hệ thống điện miền Bắc còn thấp, các đơn vị phát điện cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đảm bảo duy trì công suất khả dụng và độ sẵn sàng của thiết bị.

Đối với hệ thống điện miền Nam và miền Trung đáp ứng đủ nhu cầu công suất đỉnh trong cả năm 2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, các mỏ khí dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa và để đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống điện miền Nam, cần thiết huy động các nguồn linh hoạt như chuyển sang chạy bằng nhiên liệu dầu DO, bổ sung khí LNG cho các tổ máy tuabin khí và các tổ máy chạy dầu Cần Thơ, Thủ Đức... để đáp ứng phụ tải đỉnh cũng như đáp ứng phụ tải cao điểm tối khi nguồn điện mặt trời không phát công suất.

Cục Điều tiết điện lực cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp. Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy; sẵn sàng, kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tăng cường theo dõi tình hình thủy văn, dấu hiệu nước về của từng hồ, tính toán cập nhật phương thức vận hành hàng ngày nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời đảm bảo không suy giảm công suất khả dụng của các nhà máy thủy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Cục Điều tiết điện lực yêu cầu EVN chỉ đạo các tổng công ty, công ty điện lực sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện.