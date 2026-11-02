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    Cuộc chiến vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Không ai chắc suất số 1

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Lê Giang Patrik đang chiếm ưu thế, nhưng Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên đều có những lợi thế riêng. Cuộc cạnh tranh trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2027 vì thế ngày càng khó đoán.

    Trong khi nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam vẫn cần bổ sung nhân sự, khung thành lại là nơi HLV Kim Sang-sik có không ít lựa chọn chất lượng. Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip đều sở hữu những thế mạnh riêng, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trước thềm Asian Cup 2027.

    Đáng nói, đây không chỉ là cuộc đua về phong độ hay kinh nghiệm. Việc lựa chọn thủ môn còn phụ thuộc vào cách đội tuyển Việt Nam tổ chức phòng ngự, triển khai bóng và đối phó với những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục.

    Lê Giang Patrik đang nắm lợi thế

    Trong số 4 gương mặt đáng chú ý, Lê Giang Patrik đang có lợi thế về sự tin tưởng của ban huấn luyện. Thủ thành sinh ra tại Slovakia đã trở thành lựa chọn số 1 của đội tuyển Việt Nam từ tháng 7.2026. Lê Giang có 9 trận bắt chính liên tiếp, trong đó giữ sạch lưới 7 trận.

    Đây là thành tích cho thấy sự ổn định của người gác đền đang khoác áo CLB Công an TP.HCM. Sở hữu chiều cao 1,88 m, Lê Giang có khả năng kiểm soát bóng bổng, phản xạ tốt và làm chủ khu vực cấm địa. Anh còn được đánh giá cao ở khả năng chơi chân, phát động phản công và chỉ huy hàng phòng ngự.

    Cuộc chiến vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Không ai chắc suất số 1- Ảnh 1.

    Thủ thành Lê Giang Patrik là lựa chọn số 1 trong các giải đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: NGỌC LINH

    Với một đội tuyển thường xuyên phải đối mặt những đối thủ có thể hình, thể lực tốt tại Asian Cup, sự chắc chắn của Lê Giang là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, vị trí số 1 không đồng nghĩa với một suất bắt chính được bảo đảm. Phong độ tại CLB và khả năng duy trì sự ổn định vẫn sẽ quyết định cơ hội của thủ thành này.

    Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm: Kinh nghiệm là lợi thế

    Nếu Lê Giang đang chiếm ưu thế về vị trí trong đội hình, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm lại sở hữu vốn kinh nghiệm đáng kể. Đặng Văn Lâm từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Khả năng phản xạ, đối mặt tiền đạo và bản lĩnh ở những trận đấu quan trọng là những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của anh.

    Cuộc chiến vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Không ai chắc suất số 1- Ảnh 2.

    Đặng Văn Lâm từng là lựa chọn số 1 trong giai đoạn khá dài của đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trong khi đó, Nguyễn Filip từng được HLV Philippe Troussier tin tưởng giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Điểm mạnh nổi bật của Nguyễn Filip là khả năng xử lý bóng bằng chân và tham gia triển khai lối chơi từ tuyến dưới. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác trung bình của anh trong 3 mùa giải trước đạt khoảng 85 - 90%.

    Đây là lợi thế đáng kể nếu HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung phòng ngự và phản công. Tuy nhiên, cả Văn Lâm lẫn Nguyễn Filip đều không có tên trong danh sách thủ môn tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trở nên đặc biệt: những người từng giữ vị trí số 1 phải tìm cách giành lại cơ hội từ các đồng đội đang được tin tưởng.

    Văn Lâm, Trung Kiên, Lê Giang hay Nguyễn Filip HLV Kim Sang-sik sẽ lựa chọn ai

    Trần Trung Kiên: Sức trẻ có tạo nên bất ngờ?

    Khác với 3 đàn anh, Trần Trung Kiên đại diện cho thế hệ thủ môn trẻ của bóng đá Việt Nam. Thủ thành của HAGL sở hữu chiều cao khoảng 1,91 m, có lợi thế trong những tình huống tranh chấp bóng bổng và bảo vệ khu vực trước khung thành.

    Cuộc chiến vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Không ai chắc suất số 1- Ảnh 3.

    Thủ môn Trần Trung Kiên đã có nhiều thành tích ở các đội trẻ

    ẢNH: VFF

    Trung Kiên cũng được đánh giá có khả năng phản xạ tốt, xử lý những tình huống đối mặt và phát động bóng từ tuyến dưới. Điểm đáng chú ý là Trung Kiên vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Trong khi Văn Lâm, Nguyễn Filip và Lê Giang đều đã bước vào giai đoạn giàu kinh nghiệm của sự nghiệp, Trung Kiên có thể trở thành phương án dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

    Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn là yếu tố thủ thành trẻ cần tích lũy. Đặc biệt, ở những trận đấu có sức ép lớn, khả năng giữ sự tập trung và đưa ra quyết định chính xác đôi khi quan trọng không kém những pha cứu thua đẹp mắt.

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