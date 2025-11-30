Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu trợ miền Trung: 'Đúng là của cho không bằng cách cho'

Nguyễn Ni Na
Nguyễn Ni Na
30/11/2025 08:28 GMT+7

Nhiều túi áo quần được giặt sạch, phơi khô và gấp gọn trước khi đóng gói gửi đi cứu trợ miền Trung thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh này thể hiện tinh thần 'của cho không bằng cách cho' của nhiều nhóm thiện nguyện.

"Tôi thấy tự hào vì mình được dạy con về lòng nhân ái"

Gần đây, mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh những túi quần áo cứu trợ được giặt sạch, phân loại cẩn thận và xếp gọn gàng, được gửi đến bà con vùng lũ miền Trung chịu nhiều thiệt hại bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Cứu trợ miền Trung: 'Đúng là của cho không bằng cách cho'- Ảnh 1.

Không chỉ là những túi quần áo, đó còn là tấm lòng và sự chu đáo của chị Thanh

ẢNH: NVCC

Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động nhỏ mà ấm áp này. Một sự chu đáo đáng yêu khiến cộng đồng mạng cũng thấy ấm lòng, dù không phải là người trực tiếp nhận.

Chị Thanh Trang (28 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong nhiều người nhiệt tình tham gia quyên góp quần áo cứu trợ miền Trung trong những ngày này. Chị tỉ mỉ gấp từng bộ đồ của con, xếp vào các túi nilon trong suốt, phân loại rõ ràng theo size, độ tuổi.

Nhờ vậy, khi hàng cứu trợ đến nơi, quần áo có thể được chuyển ngay đến đúng người cần, không mất thời gian sắp xếp lại. Mỗi túi đều được chị đóng cẩn thận trước khi đặt vào thùng gửi vào miền Trung cho các em nhỏ vừa trải qua đợt mưa lũ.

Cứu trợ miền Trung: 'Đúng là của cho không bằng cách cho'- Ảnh 2.

Quần áo được chị Hoài Thương đóng trong những túi zip để tránh dơ đồ

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Là một người mẹ, nhìn hình ảnh trẻ em vùng lũ rét run khiến chị Thanh Trang không khỏi xót xa. Cũng vì thế, từng bộ đồ của con mà chị gửi đi đều được giặt sạch, phơi khô rồi mới đóng gói.

“Trẻ con lớn nhanh lắm, nhiều đồ con mặc vài lần là đã chật. Tôi chọn lọc những đồ còn mới, còn đẹp để gửi, còn những đồ cũ quá thì tôi không gửi đâu”, chị chia sẻ.

Chị Thanh Trang kể rằng, ý tưởng này xuất phát từ những bài chia sẻ trên mạng xã hội về cách đóng gói đồ cứu trợ sao cho gọn gàng và dễ phân loại. 

“Những người làm công tác cứu trợ rất bận và cần mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Nếu tất cả quần áo bị dồn chung vào một bao tải lớn, họ sẽ mất rất nhiều thời gian để phân loại, lại dễ nhầm lẫn”, chị nói. 

Vì thế, thay vì gom đồ vào một chỗ, chị chủ động phân loại để việc trao gửi trở nên thuận tiện và chính xác hơn..

Đây đã là năm thứ hai chị Thanh Trang cùng con gái nhỏ chuẩn bị quần áo để gửi về vùng thiên tai. Dù con còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này, nhưng chị vẫn muốn con chứng kiến, cầm từng chiếc áo gấp lại, học cách nghĩ cho người khác từ những điều nhỏ nhất.

“Tôi thấy tự hào vì mình được dạy con về lòng nhân ái. Hy vọng lớn lên con sẽ hiểu đây là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái của người Việt mình”, chị bày tỏ.

"Người nhận cũng thấy ấm lòng"

Ở một điểm tiếp nhận đồ cứu trợ khác trên phường Tây Thạnh, TP.HCM, chị Trần Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) không khỏi bất ngờ khi nhận được bịch quần áo đã được giặt sạch và phân loại sẵn từ chị Nguyễn Thụy Hoài Thương (phường Phú Lâm, TP.HCM).

“Tôi nghĩ không chỉ những tình nguyện viên tiếp nhận đồ vui đâu, mà bà con mình cũng rất vui khi nhận được những bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng như này”, chị Hoài Thương cười nói. 

Hơn hết, việc này sẽ giúp chị và các bạn tình nguyện viên rút ngắn thời gian phân loại, nhanh chóng gửi đến tay những người cần.

Không chỉ dừng lại ở hai trường hợp trên, mạng xã hội còn ngập tràn hình ảnh những túi quần áo được chuẩn bị chu đáo theo cách tương tự để gửi cho bà con vùng lũ. Từ những chiếc áo trẻ em gấp ngay ngắn đến những túi đồ được ghi chú cẩn thận theo kích cỡ hay độ tuổi, tất cả được lan truyền rộng rãi và tạo nên làn sóng tích cực trong cộng đồng.

Nhiều người cho biết dù bản thân không phải là người nhận, họ vẫn cảm thấy biết ơn và trân trọng tấm lòng của những người gửi gắm yêu thương vào từng món đồ.

Chị Nguyễn Khánh Hà (ở Tuyên Quang) chia sẻ: “Đúng là của cho không bằng cách cho. Người nhận cũng thấy ấm lòng”. Đồng quan điểm, chị Trương Quỳnh Anh bình luận: “Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn”. 

Những phản hồi ấy cho thấy sự tử tế luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong lúc đồng bào cả nước hướng về những tỉnh miền Trung đang gượng dậy sau bão lũ.

Tin liên quan

Nhặt gần 2.000 USD trong hàng cứu trợ vùng lũ, người dân nhờ công an tìm chủ

Nhặt gần 2.000 USD trong hàng cứu trợ vùng lũ, người dân nhờ công an tìm chủ

Người dân vùng lũ nhặt gần 2.000 USD trong hàng cứu trợ, đã đem giao nộp công an để trả lại chủ nhân, lan tỏa nghĩa cử đẹp giữa mùa lũ.

Bão số 15 đổi hướng 2 lần, đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Lũ cuốn trôi 'thủ phủ' rau Lâm Đồng

Khám phá thêm chủ đề

bà con vùng lũ cứu trợ miền trung Mưa lũ Cứu trợ thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận