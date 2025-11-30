Cứu trợ miền Trung: 'Đúng là của cho không bằng cách cho'

"Tôi thấy tự hào vì mình được dạy con về lòng nhân ái"

Gần đây, mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh những túi quần áo cứu trợ được giặt sạch, phân loại cẩn thận và xếp gọn gàng, được gửi đến bà con vùng lũ miền Trung chịu nhiều thiệt hại bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Không chỉ là những túi quần áo, đó còn là tấm lòng và sự chu đáo của chị Thanh ẢNH: NVCC

Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động nhỏ mà ấm áp này. Một sự chu đáo đáng yêu khiến cộng đồng mạng cũng thấy ấm lòng, dù không phải là người trực tiếp nhận.

Chị Thanh Trang (28 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong nhiều người nhiệt tình tham gia quyên góp quần áo cứu trợ miền Trung trong những ngày này. Chị tỉ mỉ gấp từng bộ đồ của con, xếp vào các túi nilon trong suốt, phân loại rõ ràng theo size, độ tuổi.

Nhờ vậy, khi hàng cứu trợ đến nơi, quần áo có thể được chuyển ngay đến đúng người cần, không mất thời gian sắp xếp lại. Mỗi túi đều được chị đóng cẩn thận trước khi đặt vào thùng gửi vào miền Trung cho các em nhỏ vừa trải qua đợt mưa lũ.

Quần áo được chị Hoài Thương đóng trong những túi zip để tránh dơ đồ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Là một người mẹ, nhìn hình ảnh trẻ em vùng lũ rét run khiến chị Thanh Trang không khỏi xót xa. Cũng vì thế, từng bộ đồ của con mà chị gửi đi đều được giặt sạch, phơi khô rồi mới đóng gói.

“Trẻ con lớn nhanh lắm, nhiều đồ con mặc vài lần là đã chật. Tôi chọn lọc những đồ còn mới, còn đẹp để gửi, còn những đồ cũ quá thì tôi không gửi đâu”, chị chia sẻ.

Chị Thanh Trang kể rằng, ý tưởng này xuất phát từ những bài chia sẻ trên mạng xã hội về cách đóng gói đồ cứu trợ sao cho gọn gàng và dễ phân loại.

“Những người làm công tác cứu trợ rất bận và cần mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể. Nếu tất cả quần áo bị dồn chung vào một bao tải lớn, họ sẽ mất rất nhiều thời gian để phân loại, lại dễ nhầm lẫn”, chị nói.

Vì thế, thay vì gom đồ vào một chỗ, chị chủ động phân loại để việc trao gửi trở nên thuận tiện và chính xác hơn..

Đây đã là năm thứ hai chị Thanh Trang cùng con gái nhỏ chuẩn bị quần áo để gửi về vùng thiên tai. Dù con còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này, nhưng chị vẫn muốn con chứng kiến, cầm từng chiếc áo gấp lại, học cách nghĩ cho người khác từ những điều nhỏ nhất.

“Tôi thấy tự hào vì mình được dạy con về lòng nhân ái. Hy vọng lớn lên con sẽ hiểu đây là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái của người Việt mình”, chị bày tỏ.

"Người nhận cũng thấy ấm lòng"

Ở một điểm tiếp nhận đồ cứu trợ khác trên phường Tây Thạnh, TP.HCM, chị Trần Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) không khỏi bất ngờ khi nhận được bịch quần áo đã được giặt sạch và phân loại sẵn từ chị Nguyễn Thụy Hoài Thương (phường Phú Lâm, TP.HCM).

“Tôi nghĩ không chỉ những tình nguyện viên tiếp nhận đồ vui đâu, mà bà con mình cũng rất vui khi nhận được những bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng như này”, chị Hoài Thương cười nói.

Hơn hết, việc này sẽ giúp chị và các bạn tình nguyện viên rút ngắn thời gian phân loại, nhanh chóng gửi đến tay những người cần.

Không chỉ dừng lại ở hai trường hợp trên, mạng xã hội còn ngập tràn hình ảnh những túi quần áo được chuẩn bị chu đáo theo cách tương tự để gửi cho bà con vùng lũ. Từ những chiếc áo trẻ em gấp ngay ngắn đến những túi đồ được ghi chú cẩn thận theo kích cỡ hay độ tuổi, tất cả được lan truyền rộng rãi và tạo nên làn sóng tích cực trong cộng đồng.

Nhiều người cho biết dù bản thân không phải là người nhận, họ vẫn cảm thấy biết ơn và trân trọng tấm lòng của những người gửi gắm yêu thương vào từng món đồ.

Chị Nguyễn Khánh Hà (ở Tuyên Quang) chia sẻ: “Đúng là của cho không bằng cách cho. Người nhận cũng thấy ấm lòng”. Đồng quan điểm, chị Trương Quỳnh Anh bình luận: “Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn”.

Những phản hồi ấy cho thấy sự tử tế luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong lúc đồng bào cả nước hướng về những tỉnh miền Trung đang gượng dậy sau bão lũ.