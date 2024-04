Đà Lạt yên bình trong dịp lễ

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...", gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương là những thông tin sai sự thật. Cơ quan công an sẽ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những người phát tán các tin giả này.

Rất đông du khách đạp pedalo trên thắng cảnh hồ Xuân Hương ngắm cảnh, thư giãn tối nay Gia Bình

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua, TP ngàn hoa đón hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Hầu hết du khách đều có cảm nhận về một TP yên bình, là một điểm đến yêu thích của họ.

Những ngày qua, TP này đón hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan Gia Bình

Cảnh thanh bình bên hồ Xuân Hương cuối giờ chiều 30.4 Gia Bình

Du khách thoải mái cưỡi ngựa dạo chơi ven hồ Gia Bình

Thoải mái ngồi ngắm hồ Xuân Hương Gia Bình

Du khách hóng gió thư giãn Gia Bình

Chợ đêm ken kín người trong tối 30.4 G.B

Thực khách đông đúc trong quán ăn ở chợ đêm G.B

Khu ẩm thực đêm bên vườn hoa TP cũng đông thực khách Gia Bình

Sau khi Thanh Niên thông tin, nhiều bạn đọc phản hồi tỏ ra rất bức xúc trước việc thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến Đà Lạt và mong cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý nghiêm minh những người vi phạm.