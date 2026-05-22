Chiều 22.5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, chính quyền của thành phố.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, đến nhận công tác tại UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra thành phố.

Ông Phạm Trường Sơn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, được phân công, điều động và chỉ định đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND thành phố; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ẢNH: MAI QUANG

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình, đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, ông Tiến cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với công tác cán bộ tại cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố điều động, bổ nhiệm ông Hà Đức Tiến, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữ chức Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 22.5.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với bộ máy mới là khối lượng công việc lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc bố trí cán bộ phải sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng năng lực, sở trường và phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, những nơi khó khăn, cần tạo chuyển biến rõ nét phải được bố trí cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị ẢNH: MAI QUANG

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, các quyết định lần này đã được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất của từng cán bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; phát huy kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Ông cũng cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt và chặt chẽ hơn; tập trung nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh địa bàn nào khó, lĩnh vực nào quan trọng, nhiệm vụ nào cấp bách thì càng phải lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp, đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.