Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/05/2026 15:53 GMT+7

Thành ủy Đà Nẵng công bố hàng loạt quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan Đảng, chính quyền thành phố; trong đó ông Tô Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra thành phố.

Chiều 22.5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, chính quyền của thành phố.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, đến nhận công tác tại UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra thành phố.

Ông Phạm Trường Sơn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, được phân công, điều động và chỉ định đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND thành phố; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt- Ảnh 1.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

ẢNH: MAI QUANG

Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình, đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, ông Tiến cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với công tác cán bộ tại cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố điều động, bổ nhiệm ông Hà Đức Tiến, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031, giữ chức Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 22.5.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với bộ máy mới là khối lượng công việc lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc bố trí cán bộ phải sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng năng lực, sở trường và phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, những nơi khó khăn, cần tạo chuyển biến rõ nét phải được bố trí cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt- Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

ẢNH: MAI QUANG

Ông Lê Ngọc Quang cho biết, các quyết định lần này đã được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất của từng cán bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; phát huy kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Ông cũng cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt và chặt chẽ hơn; tập trung nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh địa bàn nào khó, lĩnh vực nào quan trọng, nhiệm vụ nào cấp bách thì càng phải lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp, đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin liên quan

Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sáng 9.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nhà báo Thái Thị Lệ Hằng (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa) đến nhận công tác tại Sở VH-TT-DL.

Huế điều động Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Bí thư phường

Tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở, phường

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Bổ nhiệm cán bộ cán bộ chủ chốt Chánh thanh tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận