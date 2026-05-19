Nữ đảng viên 96 tuổi ở Đà Nẵng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Sáng 19.5, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng nữ đảng viên lão thành Nguyễn Thị Khá. Bà Nguyễn Thị Khá năm nay 96 tuổi, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi đảng viên Nguyễn Thị Khá ẢNH: NGỌC THƠM

Bà Nguyễn Thị Khá quê ở phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng), vào Đảng ngày 27.2.1948, chính thức ngày 27.8.1948. Trước khi nghỉ hưu, bà từng giữ chức Bí thư Chi bộ cơ quan, Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nữ đảng viên lão thành Nguyễn Thị Khá cùng gia đình.

Thường trực Ban Bí thư cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nữ đảng viên lão thành Nguyễn Thị Khá ẢNH: NGỌC THƠM

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp bền bỉ của đảng viên trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng. Đây cũng là sự động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên hôm nay, góp phần nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cộng sản, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.