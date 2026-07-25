Đà Nẵng khởi công dự án mang 'biểu tượng mới bên sông Hàn' hơn 10.000 tỉ đồng

Biểu tượng mới bên sông Hàn

Sáng 25.7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của thành phố.

Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 10.750 tỉ đồng, được phát triển trên diện tích hơn 210.000 m² tại trung tâm đại đô thị Da Nang Downtown (phường Ngũ Hành Sơn).

Theo quy hoạch, Sun Galaxy Complex sẽ trở thành "trái tim" mới của Da Nang Downtown với sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi cùng tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ, công viên và không gian công cộng ven sông. Công trình không chỉ phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) mà còn hướng tới tổ chức các lễ hội, chương trình biểu diễn, hội nghị quốc tế diễn ra quanh năm.

Phối cảnh dự án tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 10.750 tỉ đồng ẢNH: SUN GROUP

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Khối trung tâm được phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng thiết kế "Mặt trăng gặp mặt trời trên dòng sông ánh sáng", được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới bên sông Hàn.

Trong tổng thể dự án, khối thương mại - dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183 m) sẽ tích hợp khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom cùng nhiều tiện ích cao cấp. Hệ sinh thái lưu trú dự kiến do Accor quản lý, mang đến trải nghiệm thưởng ngoạn pháo hoa ngay từ nơi nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư cũng sẽ phát triển công viên, cây xanh, quảng trường, sàn cảnh quan ven sông và nhiều không gian công cộng, hình thành điểm đến văn hóa, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng mới.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành lễ hội quốc tế diễn ra quanh năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Sun Group, tổ hợp sẽ tạo động lực phát triển kinh tế đêm, hình thành chuỗi trải nghiệm khép kín từ lưu trú, mua sắm, ẩm thực đến giải trí, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và lan tỏa lợi ích tới nhiều lĩnh vực như hàng không, khách sạn, bán lẻ, vận tải và nghệ thuật.

DIFF đã vươn tầm quốc tế

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết gần 2 thập kỷ trước, Đà Nẵng là nơi trao cho Sun Group cơ hội đầu tiên, vì vậy mỗi dự án doanh nghiệp thực hiện tại đây đều mang theo tinh thần tri ân và trách nhiệm đồng hành cùng thành phố.

Sau 14 mùa tổ chức, DIFF đã vươn tầm quốc tế, trở thành sản phẩm tiêu biểu của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Vì vậy, Sun Galaxy Complex được xây dựng không chỉ để phục vụ một mùa pháo hoa mà còn bổ sung cho Đà Nẵng một thiết chế văn hóa - sự kiện quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển kinh tế đêm và du lịch chất lượng cao.

"Một sự kiện đã có tên tuổi toàn cầu cần một không gian tương xứng. Một giá trị tinh thần cần một điểm tựa kiến trúc. Đó là ý nghĩa lớn nhất của công trình khởi công hôm nay: kiến tạo một biểu tượng mới để nâng tầm biểu tượng mà Đà Nẵng và Sun Group đã bền bỉ gây dựng", ông Đặng Minh Trường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho rằng việc triển khai Sun Galaxy Complex không chỉ đánh dấu sự khởi động của một dự án đầu tư quy mô lớn mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Theo ông, dự án là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động nguồn lực xã hội để tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Trong bối cảnh cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đà Nẵng phải phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn để xứng đáng trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước. Muốn vậy, thành phố cần nhiều dự án hơn, nhiều nhà đầu tư hơn, nhiều công trình động lực hơn và một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông cũng kỳ vọng Sun Galaxy Complex sẽ góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ven sông Hàn, kết nối các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện và lễ hội mang tầm quốc tế.

"Một thành phố muốn phát triển nhanh phải có những công trình mang tính biểu tượng; muốn thu hút đầu tư và du lịch phải có những sản phẩm khác biệt; muốn nâng cao sức cạnh tranh phải không ngừng tạo ra những giá trị gia tăng mới", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Thông xe cầu Đồng Nò 2 hơn 128 tỉ đồng Sáng 25.7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò (thuộc địa phận phường Ngũ Hành Sơn). Cầu Đồng Nò 2 do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng kinh phí hơn 128 tỉ đồng, dài 128,7 m, gồm 3 nhịp, mặt cầu rộng gần 15 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện và tạo thêm trục kết nối quan trọng ở khu vực phía đông nam thành phố. Việc đưa cầu vào khai thác giúp kết nối trực tiếp khu vực Hòa Xuân và đảo Đồng Nò với trung tâm thành phố Đà Nẵng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Đây được xem là "mắt xích" quan trọng trong hệ thống hạ tầng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, nhất là trong bối cảnh nút giao cầu Hòa Xuân chuẩn bị được nâng cấp, mở rộng.



