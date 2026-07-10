Đà Nẵng muốn trở thành điểm đến mới của ngành bán dẫn

Chiều 10.7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026", quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm tìm giải pháp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao và thu hút đầu tư vào thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định công nghiệp vi mạch bán dẫn và công nghệ cao đang giữ vai trò hạt nhân của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và địa phương.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng xác định phát triển công nghiệp bán dẫn là một trong những định hướng chiến lược, đồng thời chủ động xây dựng hệ sinh thái, hoàn thiện cơ chế chính sách và môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Theo ông Bửu, hội thảo hướng đến 4 mục tiêu trọng tâm.

Trước hết là quảng bá những lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, giới thiệu với các nhà đầu tư quốc tế về hệ thống hạ tầng, các chính sách ưu đãi cùng lợi thế của Khu công nghệ cao và các khu công nghệ số.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phổ biến các chính sách ưu đãi đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị vi mạch bán dẫn, điện tử công nghệ cao nhằm thu hút các dự án chất lượng.

Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và khu vực miền Trung - Tây nguyên để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của ngành bán dẫn.

Thứ 4, thành phố hướng đến xây dựng thương hiệu hệ sinh thái bán dẫn gắn với đổi mới sáng tạo toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế trung tâm vi mạch bán dẫn và công nghệ cao của khu vực miền Trung, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ các tham luận về xu hướng phát triển ngành bán dẫn, kinh nghiệm quốc tế cũng như đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác công - tư và thu hút đầu tư.

Các ý kiến cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tận dụng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng sự hiện diện trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Đà Nẵng muốn trở thành điểm đến mới của ngành bán dẫn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

TS Đặng Minh Tuấn, Phó chủ tịch Tập đoàn CMC, đánh giá Đà Nẵng đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ mới. Thành phố đã sớm ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ cao; đặc biệt, việc được phê duyệt xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo thêm sức hút đối với các doanh nghiệp công nghệ.

Theo ông Tuấn, Đà Nẵng đã bước đầu hình thành hệ sinh thái bán dẫn với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Cùng với đó, hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng được xem là nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghệ cao trong tương lai.

Đánh giá về hướng đi của Đà Nẵng trong chuỗi giá trị bán dẫn, ông Tuấn cho rằng thành phố nên tập trung vào lĩnh vực đóng gói và kiểm thử chip. So với sản xuất chip, lĩnh vực này có yêu cầu vốn đầu tư thấp hơn, thời gian triển khai ngắn và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn, phù hợp với điều kiện hiện nay để từng bước nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Các chuyên gia cũng nhận định, thị trường thiết bị đeo thông minh đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành điện tử thế giới, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao.



