350 chuyên gia trong và ngoài nước bàn tương lai tài chính Việt Nam tại Đà Nẵng

Sáng 9.7, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) chính thức khai mạc trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày (từ 9 và 10.7) với các phiên hội nghị song song tại khán phòng lớn và các phòng họp chuyên đề, tạo điều kiện cho những cuộc trao đổi chuyên sâu, thực chất và có tính ứng dụng cao.

Sự kiện quy tụ khoảng 350 chuyên gia, lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 có tham dự của khoảng 350 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các nội dung thảo luận tập trung vào những chủ đề trọng tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình tương lai ngành tài chính toàn cầu.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết VFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chính sách nhằm tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu. Đối với Đà Nẵng, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn hướng đến hình thành một không gian thể chế mới, tạo nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính tiên tiến, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

"Một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được tạo nên bởi cơ sở hạ tầng hay các ưu đãi về chính sách, mà quan trọng hơn phải là nơi hội tụ của niềm tin, thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu. Đó cũng chính là định hướng mà Đà Nẵng đang theo đuổi", ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh. Thành phố mong muốn trở thành điểm kết nối giữa lĩnh vực tài chính Việt Nam với các xu hướng phát triển mới của thế giới; là nơi các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính, quản trị, công nghệ và phát triển bền vững được nghiên cứu, chia sẻ, thử nghiệm và từng bước áp dụng vào thực tiễn; đồng thời là cầu nối giúp các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn.

Ông Hồ Kỳ Minh kỳ vọng các phiên thảo luận chuyên sâu tại diễn đàn sẽ mở ra nhiều sáng kiến, quan hệ hợp tác và dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam theo đúng mục tiêu đã đặt ra, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Diễn đàn còn thể hiện quyết tâm của Đà Nẵng trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, từng bước đưa thành phố trở thành điểm kết nối dòng vốn và đổi mới tài chính trên bản đồ khu vực và thế giới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho biết VFF được thiết kế như một diễn đàn do khu vực tư nhân dẫn dắt, nơi các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức, đơn vị vận hành thị trường, cơ quan quản lý và doanh nhân cùng trao đổi thực chất về định hướng phát triển của thị trường tài chính. Thông qua các chủ đề trọng tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới, diễn đàn hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam chuyển hóa những tham vọng phát triển thành các hành động cụ thể trong quá trình xây dựng các trung tâm tài chính có khả năng kết nối toàn cầu.

Trong khi đó, ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance, nhận định VFF 2026 diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang củng cố vị thế trên bản đồ tài chính khu vực, còn Đà Nẵng nổi lên như một nền tảng năng động cho đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế. Diễn đàn không chỉ là một hội nghị tài chính mà còn là điểm gặp gỡ chiến lược giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp để trao đổi các góc nhìn thực tiễn, xây dựng quan hệ hợp tác tin cậy và tìm kiếm các giải pháp giúp hệ thống tài chính hỗ trợ hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Chris Vanloon nhấn mạnh, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế, VFF 2026 sẽ góp phần kết nối tham vọng phát triển tài chính của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu và kinh nghiệm quốc tế. Đối với khu vực miền Trung, đây cũng là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến đáng tin cậy cho đổi mới vốn, phát triển dịch vụ tài chính và hợp tác liên ngành.