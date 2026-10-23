Đà Nẵng ra thời hạn xử lý phản ánh về rác thải trong vòng 4 giờ

Sáng 23.10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục.

Rác tồn đọng 2 - 3 ngày, gây bức xúc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, qua kiểm tra thực tế và tiếp nhận phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tại một số khu vực, tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi quy định. Rác bị vứt trên vỉa hè, lòng đường và các khu đất trống, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin về những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một trong những nguyên nhân được xác định là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh và người tiêu dùng chưa cao. Việc phân loại chất thải tại nguồn chưa được thực hiện nghiêm túc; tình trạng đổ rác sai giờ, không đúng địa điểm, không tuân thủ lịch trình thu gom vẫn diễn ra.

Năng lực của một số đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường còn hạn chế, thiếu nhân công, phương tiện chuyên dụng khiến việc thu gom rác tại một số tuyến đường, khu dân cư chậm từ 2 - 3 ngày... gây bức xúc trong dư luận. Dù doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng lương và mở rộng tuyển dụng, nguồn lao động phổ thông vẫn chưa đáp ứng được khối lượng công việc ngày càng tăng.

Một số địa phương trên địa bàn phía nam thành phố Đà Nẵng ùn ứ rác thải nhiều ngày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hạ tầng kỹ thuật cũng là trở ngại đáng kể. Nhiều kiệt, hẻm nhỏ khiến phương tiện cơ giới khó tiếp cận; các điểm tập kết rác chưa được quy hoạch, bố trí đồng bộ. Việc ngầm hóa các điểm trung chuyển rác còn chậm do vướng mắc trong phối hợp, lấy ý kiến đồng thuận của chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, phương án thu gom rác gồm thời gian, địa điểm, tần suất và lộ trình... chưa được công khai đầy đủ để người dân theo dõi, giám sát. Việc kiểm tra, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát và xử lý hành vi đổ rác sai quy định chưa quyết liệt, thiếu tính răn đe.

Lắng nghe phản ánh của người dân, báo chí để chấn chỉnh bất cập

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Trong đó, các địa phương phải xóa bỏ dứt điểm những điểm tập kết rác tự phát, bãi rác tạm trên vỉa hè và đất trống; phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công khai phương án thu gom rác tại từng tổ dân phố để người dân biết, thực hiện và giám sát.

Lực lượng công an địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, áp dụng hình thức phạt nguội qua camera an ninh đối với hành vi đổ rác sai quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, bổ sung nguồn lực, tuyển dụng lao động, bố trí lại ca kíp nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân công. Các đơn vị phải chấm dứt ngay tình trạng chậm thu gom, không để rác tồn đọng kéo dài gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đơn vị thiết lập, duy trì kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến; phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc được báo chí, mạng xã hội phản ánh trong vòng 4 giờ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết vấn đề vệ sinh môi trường không chỉ được các cơ quan chức năng quan tâm mà còn nhận được sự chú ý rất lớn của người dân. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, văn hóa, mỹ quan đô thị và sức hấp dẫn du lịch của thành phố.

Theo ông Bình, thành phố nhận thức rõ tính cấp thiết của việc xử lý rác thải, song quá trình giải quyết đồng bộ các bất cập vẫn gặp khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế.

Vì vậy, thành phố đang nghiên cứu các giải pháp đầu tư những điểm xử lý rác thải tập trung, bảo đảm yêu cầu về công nghệ và chất lượng môi trường. Trong đó, việc giải quyết tình trạng rác thải tại các khu vực đô thị tập trung, nhất là khu vực trung tâm thành phố và các đô thị khác, được xác định là nhiệm vụ cần ưu tiên.

Ông Bình cũng nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn coi trọng thông tin, phản ánh từ báo chí, kể cả những vấn đề xuất phát từ ý kiến người dân trên mạng xã hội. Những phản ánh này không nhất thiết phải thông qua văn bản hành chính chính thức nhưng vẫn là kênh thông tin quan trọng giúp thành phố nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo xử lý.

"Những thông tin mà các cơ quan báo chí cung cấp rất quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe và xem đây là nguồn thông tin cần thiết để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong quản lý", ông Bình nhấn mạnh.

Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số Theo báo cáo, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh trong 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Đà Nẵng nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong quý 3 và thứ 9/34 địa phương tính chung 9 tháng đầu năm. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng duy trì vị trí thứ 3 về tốc độ tăng GRDP trong cả quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026. Về quy mô nền kinh tế, GRDP theo giá hiện hành của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 264.600 tỉ đồng. Kết quả này cho thấy quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, tạo cơ sở để Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.



