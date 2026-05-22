Đà Nẵng sẽ 'bêu' tên người xả rác lên loa truyền thanh

Ngày 22.5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp nhằm xử lý những tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các phường, xã trên địa bàn.

Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, cho biết hiện khu vực trung tâm thành phố phát sinh khoảng 1.700 tấn rác mỗi ngày. Riêng công ty đang đảm nhận thu gom khoảng 1.200 tấn/ngày với lực lượng khoảng 650 lao động trực tiếp.

Có thời điểm, nhiều địa phương ở phía nam thành phố Đà Nẵng ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chậm thu gom

Bình quân mỗi công nhân phải thu gom hơn 8 tấn rác mỗi ngày, nhiều trường hợp lên tới 10 tấn. Tuy nhiên, tình trạng công nhân nghỉ việc diễn ra liên tục trong khi doanh nghiệp không tuyển được lao động thay thế, khiến áp lực công việc ngày càng lớn và ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom rác.

Ông Phúc cho biết thêm, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều địa phương vẫn áp dụng đơn giá đặt hàng theo các định mức cũ từ các gói thầu giai đoạn 2022 - 2024, trong khi chi phí nhân công, nhiên liệu và vận hành đều tăng mạnh. Điều này khiến doanh nghiệp công ích rơi vào tình trạng thu không đủ chi.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó giám đốc Sở NN-MT, cho biết lượng rác sinh hoạt trên địa bàn tăng mạnh vào mùa du lịch, lễ tết. Trong khi đó, thời gian người dân bỏ rác và thời gian xe thu gom hoạt động chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng rác bị phơi lộ thiên trên nhiều tuyến phố.

Một số khu vực như các quán ăn kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hay khu vực chợ đầu mối thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ rác từ sáng đến chiều, phát sinh mùi hôi khó chịu.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập, năng lực nhân sự chuyên môn tại nhiều xã, phường còn mỏng nên việc giám sát hoạt động thu gom chưa được duy trì thường xuyên. Một số nơi vẫn để xảy ra tình trạng 2 ngày mới thu gom hoặc quét dọn một lần.

Theo bà Hậu, thêm một vướng mắc khác là quy định mới yêu cầu thành phố phải tự ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, quy trình xây dựng dự kiến kéo dài đến tháng 12.2026 mới hoàn thành. Trong thời gian chờ đợi, đơn giá hiện hành không đủ bù đắp chi phí thực tế cho các đơn vị vận hành.

Để tránh gián đoạn công tác xử lý rác, Sở NN-MT kiến nghị thành phố cho phép tạm áp dụng đơn giá hiện hành theo Quyết định 09/2023 và linh hoạt các cơ chế hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp công ích. Đồng thời, sở đề xuất tăng cường lực lượng công an tham gia kiểm tra, xử phạt vi phạm về môi trường và yêu cầu các ngành liên quan phải có phương án xử lý rác tại chỗ khi tổ chức sự kiện đông người.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận công tác vệ sinh môi trường của thành phố đang bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng rác thải nhếch nhác xuất hiện tại nhiều tuyến đường và khu vực công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đô thị du lịch.

"Không thể để một thành phố du lịch mà tại các tuyến đường dọc sông Hàn, người dân và du khách phải bịt mũi vì mùi hôi thối", ông Hưng nhấn mạnh và yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp mạnh từ tháng 6 tới.

Để chấn chỉnh tình trạng xả rác bừa bãi, lãnh đạo thành phố giao Sở NN-MT biên soạn các tờ rơi ngắn gọn phát đến từng hộ dân, nhà hàng, khách sạn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đáng chú ý, chính quyền các phường, xã sẽ phải công khai danh tính các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm quy định xả rác trên hệ thống loa truyền thanh địa phương. Những trường hợp đổ rác sai nơi quy định hoặc sai giờ sẽ bị lập biên bản và xử phạt nghiêm để tăng tính răn đe.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng yêu cầu lắp đặt camera tại các điểm nóng tự phát để theo dõi và xử phạt nguội đối với hành vi vi phạm. Các điểm tập kết rác trái phép sẽ bị dẹp bỏ và cắm biển cấm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đơn vị môi trường phải thực hiện đúng hợp đồng, bảo đảm thu gom rác hằng ngày, không để tồn đọng sang ngày thứ 2. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất và định kỳ nhằm kịp thời xử lý các điểm nghẽn, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp quản lý.