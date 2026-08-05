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Thời sự

Đà Nẵng: Từ nguồn tin nhân dân, hé lộ dấu tích liệt sĩ trong hầm bí mật

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tìm kiếm xuyên ngày đêm và phát hiện nhiều di vật cùng một đoạn xương nghi của liệt sĩ tại hầm trú ẩn.

Ngày 5.8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm, đơn vị đã phát hiện nhiều di vật cùng một đoạn xương nghi của liệt sĩ tại một hầm trú ẩn ở tổ 4, thôn Phú Long (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, trong thời kỳ kháng chiến tại khu vực này có 2 chiến sĩ cách mạng gồm liệt sĩ Lê Văn Đương (quê Hà Bắc) và 1 nữ chiến sĩ hoạt động bí mật, từng ẩn náu trong một hầm trú ẩn.

Đà Nẵng: Từ nguồn tin nhân dân, hé lộ dấu tích liệt sĩ trong hầm bí mật- Ảnh 1.

Lực lượng làm nhiệm vụ triển khai tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo lời kể của người dân, trong thời gian địch liên tục lùng sục, càn quét, 2 chiến sĩ không thể ra ngoài. Liệt sĩ Lê Văn Đương từng tìm cách vào nhà dân xin cơm rồi mang về hầm cho đồng đội.

Sau đó, do bị địch bao vây, không thể tiếp cận nguồn lương thực, cả 2 chiến sĩ được cho là đã hy sinh trong hầm trú ẩn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng làm nhiệm vụ triển khai tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau 3 ngày, đến tối 4.8, đơn vị đã xác định được vị trí hầm trú ẩn và tiến hành khai quật, cất bốc ngay trong đêm.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gồm nồi cơm, võng, cuốc ba chĩa, tập tài liệu đã phai màu được bọc trong giấy gương, vỏ hộp lương khô, hộp cứu thương cùng một đoạn xương ống chân nghi của liệt sĩ.

Đà Nẵng: Từ nguồn tin nhân dân, hé lộ dấu tích liệt sĩ trong hầm bí mật- Ảnh 2.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các di vật được phát hiện bước đầu phù hợp với thông tin do người dân địa phương cung cấp, góp phần củng cố thêm cơ sở để tiếp tục xác minh nguồn tin và làm rõ danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định phần xương và xác minh các di vật vừa phát hiện.

Lực lượng chức năng quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt, góp phần đưa các liệt sĩ sớm trở về với đồng đội và quê hương.

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