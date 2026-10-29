Đại biểu đồng tình di dời khu công nghiệp khỏi trung tâm TP.HCM để tái thiết đô thị

Tại tổ thảo luận số 3 HĐND TP.HCM do ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trì, các ý kiến tập trung vào việc tổ chức lại không gian đô thị, di dời khu công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm TP.HCM, xử lý ngập nước, phát triển y tế cơ sở và tính toán nhu cầu nhà ở trong bối cảnh dân số già hóa.

Tái thiết đô thị, di dời khu công nghiệp

Theo định hướng quy hoạch được UBND TP.HCM trình bày tại kỳ họp, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, với cấu trúc gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Để tổ chức lại không gian đô thị, việc bố trí các khu công nghiệp cũng cần được tính toán phù hợp với khu dân cư và định hướng phát triển của từng khu vực.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trì buổi thảo luận ẢNH: NI NA

Định hướng này được nhiều đại biểu đồng tình. Đại biểu Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông cho rằng, cần chú ý đến việc bố trí các khu công nghiệp trong cấu trúc không gian tổng thể của TP.HCM. Theo ông, các khu công nghiệp nằm gần khu dân cư cần được xem xét di dời ra khỏi vùng lõi trung tâm thành phố.

Cùng quan tâm đến việc di dời khu công nghiệp, ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu: "Việc di dời không chỉ nhằm sắp xếp lại hoạt động sản xuất mà còn tạo dư địa để thành phố tái thiết đô thị, giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường". Những cơ sở sản xuất cũ kỹ, lạc hậu, gây ô nhiễm cần được chuyển đến các khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, có hạ tầng phù hợp.

Các đại biểu tập trung lắng nghe ý kiến góp ý về Quy hoạch tổng thể TP.HCM ẢNH: NI NA

Bên cạnh việc tổ chức lại không gian công nghiệp, vấn đề cải tạo đô thị, xử lý ngập và phát triển giao thông cũng được đặt ra. Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, đề nghị quy hoạch cần khắc phục tình trạng ngập nước, đồng thời dành không gian cho hệ sinh thái xanh trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.

Ở góc độ triển khai, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM dự kiến thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở ven kênh, rạch với khoảng 147 dự án. Trong đó có các dự án tại rạch Bà Tàng, rạch Bàu Trâu và kênh Hy Vọng.

Về giao thông, trước tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, Sở Xây dựng đề xuất đưa vào khai thác 7 tuyến đường thủy, nhằm giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Giải quyết nhiều vấn đề an sinh

An sinh xã hội cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Báo cáo HĐND, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thẳng thắn nhìn nhận thực trạng TP.HCM còn tới 37 trạm y tế "khát" bác sĩ, chưa đạt định hướng 4 - 5 bác sĩ/trạm theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Để giữ chân và hút nhân lực y tế về cơ sở, dự thảo nghị quyết đang trình chính sách hỗ trợ trực tiếp 3 triệu đồng/người/tháng cho nhân viên y tế trạm. Đây được xem là chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm giữ chân nhân sự và bổ sung nguồn lực bác sĩ cho các trạm y tế.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu ẢNH: NI NA

Về vấn đề dân số và an sinh xã hội, đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh, quy hoạch dài hạn cần sát với thực tế biến động dân số để tránh tình trạng hạ tầng và dịch vụ công rơi vào thế bị động, không đáp ứng kịp nhu cầu.

Theo bà Thanh, TP.HCM cần tính toán kỹ các yếu tố như xu hướng già hóa dân số đang gia tăng, tỷ lệ sinh giảm và sự dịch chuyển của lực lượng lao động nhập cư sau dịch Covid-19.

"Bên cạnh đó, TP.HCM cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê giá rẻ để giải quyết nhu cầu cấp thiết cho người dân, nhất là người lao động", bà Thanh nói.