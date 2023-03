Đại tá công an 'dỏm' lừa đảo cả luật sư, bác sĩ, ca sĩ nổi tiếng

Bị nghi can lừa đảo mạo danh là công an gọi điện yêu cầu tạm chuyển tiền để 'điều tra tội phạm', 1 người dân ở Nghệ An đã chuyển 1 tỉ đồng. May mắn, vụ việc đã được công an phát hiện kịp thời.