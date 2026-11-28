Tối 27.11, tại quảng trường Tây Đô (phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ) diễn ra gameshow "Sắc màu sao vuông" trong lực lượng vũ trang Quân khu 9. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10.12.1945 – 10.12.2026).

Chương trình do Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Quân khu 9, UBND thành phố Cần Thơ và Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội tổ chức.

Phần thi chào hỏi trong gameshow "Sắc màu sao vuông" trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Gameshow có sự tham gia của 4 đội dân quân tự vệ đến từ Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và chủ nhà Cần Thơ. Không khí chương trình sôi nổi khi bên dưới sân khấu có gần 1.500 khán giả là cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân địa phương… đến cổ vũ.

Theo thể lệ, các đội thi trải qua 4 phần thi lần lượt là: chào hỏi, sao vuông thông thái, sao vuông khỏe và sao vuông tài năng. Ở phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu truyền thống văn hóa của đơn vị và địa phương, thông qua hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền có phụ họa với những nội dung đặc sắc.

Đến sao vuông thông thái, các đội chơi trả lời câu hỏi pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự thông qua các video clip tiểu phẩm chiếu trên màn hình và người dẫn chương trình đưa ra. Với phần thi sao vuông khỏe, thành viên các đội chơi vận động qua các chướng ngại vật liên hoàn để thể hiện thể lực khỏe mạnh, sự nhanh nhẹn, nhịp nhàng, khéo léo.

Cuối cùng là phần thi sao vuông tài năng. Thành viên đội chơi thể năng khiếu ở nhiều thể loại, được phép sử dụng lực lượng phụ họa, các phương tiện hỗ trợ như trình chiếu video clip minh họa, bản đồ tư duy, tranh, ảnh, poster và các loại đạo cụ, giáo cụ trực quan.

Kết quả sau 4 phần thi, đội dân quân tự vệ Cần Thơ đoạt giải nhất, Đồng Tháp đoạt giải nhì, Cà Mau và An Giang đồng hạng ba.

Theo ban tổ chức, mục đích gameshow nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, quân sự - quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó là phản ánh công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong lực lượng vũ trang nói chung.