Đăng món ăn Việt Nam kèm cách đọc tên thú vị, anh Tây hút triệu view

Từ bánh mì, cà phê, bánh bao, cơm tấm đến phở bò, bún bò... mỗi món ăn Việt Nam đều được một anh Tây giới thiệu bằng một bức ảnh đơn giản kèm mức giá cụ thể. Điểm thú vị là du khách này là sáng tạo cách phiên âm và viết tên món ăn theo hướng dễ đọc, dễ hiểu đối với người nước ngoài.



Không ít dân mạng quốc tế bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam trải nghiệm ẩm thực, trong khi người Việt thích thú khi thấy những món ăn quen thuộc được bạn bè quốc tế quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi.

Anh Philipplife ấn tượng với ẩm thực của Việt Nam ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Philipplife cho biết không tiết lộ quốc tịch vì quan niệm mọi người đều cùng chung sống trên trái đất và hướng đến những giá trị hòa bình. Nam du khách lần đầu đặt chân đến Việt Nam cách đây 2 năm và nhanh chóng bị thu hút bởi cảnh quan, con người nơi đây. Ấn tượng với sự thân thiện của người dân và vẻ đẹp của đất nước, anh quay trở lại để tiếp tục khám phá những vùng đất mới.

Bánh mì bò kho là món yêu thích của anh khi đến Việt Nam ẢNH: NVCC

Theo anh Philipplife, ý tưởng đăng tải các món ăn Việt Nam kèm cách phiên âm tên món xuất phát từ thực tế nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi đọc hoặc phát âm tiếng Việt. Vì vậy, anh lựa chọn cách viết gần gũi với ngôn ngữ của họ, đồng thời đăng kèm hình ảnh để người xem dễ hình dung. Cách làm này không chỉ giúp du khách quốc tế tiếp cận ẩm thực Việt Nam dễ dàng mà còn tạo sự thích thú cho người Việt khi nhận ra những món ăn quen thuộc qua cách viết mới lạ.

Món cơm tấm anh Philipplife thưởng thức khi đến Việt Nam ẢNH: NVCC

"Với tôi, ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực ngon nhất thế giới, giá cả phải chăng. Món ăn yêu thích của tôi khi đặt chân đến nơi đây là bánh mì bò kho và Phú Quốc là một trong những địa điểm để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất", nam du khách nói.

Anh Philipplife không có dự định cụ thể nhưng thời gian tới anh sẽ tiếp tục đăng tải và giới thiệu các món ăn Việt Nam trên kênh TikTok của mình.

Món bánh xèo có giá, tôm, thịt... ẢNH: NVCC

Nam du khách sẽ tiếp tục giới thiệu các món ăn khác đến bạn bè nước ngoài ẢNH: NVCC