Đằng sau những con số kỷ lục

Đầu tiên là thành công trong việc huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân mà Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đặt ra. Sau 8 tháng có hiệu lực, với việc xóa bỏ định kiến, ưu tiên biện pháp dân sự - kinh tế - hành chính, giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, an toàn, khuyến khích doanh nhân Việt vươn lên, Nghị quyết về kinh tế tư nhân đã cho những trái ngọt vượt mong đợi.

Chỉ tính riêng trong ngày 19.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tổng kết "3 cái nhất" mà trước tới nay chưa từng có gồm: Tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỉ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 82%); dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn khoảng 925.000 tỉ đồng). Còn nhìn lại hành trình 8 tháng từ khi được ban hành, "trái ngọt kinh tế tư nhân" càng rõ rệt hơn.

Những lĩnh vực mà trước đây ngân sách è cổ gánh như metro, đường sắt - đường bộ cao tốc, sân vận động, triển lãm, nhà hát, cải tạo sông, hồ... giờ đã "chuyển vai" sang khối tư nhân một cách "mượt mà". Nói mượt mà bởi dự án nào cũng có vài "ông lớn" đăng ký tham gia, cam kết chất lượng, công nghệ, thi công...

Nhiều kỳ tích về quy mô, tiến độ đã được tạo lập trên thực tế. Không chỉ thành công huy động nguồn lực trong xã hội, những trái ngọt nói trên còn cho thấy, Nhà nước đã trở về với đúng vai trò của mình, kiến tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, minh bạch cho các thành phần kinh tế bình đẳng cạnh tranh. Quan trọng hơn, dù Nhà nước lùi lại kiến tạo nhưng đầu tư công vẫn giữ vai trò "vốn mồi" quan trọng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; kích hoạt, dẫn dắt dòng vốn tư nhân, vốn FDI cũng như toàn xã hội vào phát triển kinh tế đất nước.

Chúng ta đều biết, một đồng vốn công được giải ngân đúng thời điểm, đúng trọng tâm sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây là mục tiêu chúng ta đặt ra từ lâu nhưng không thực hiện được do các nút thắt từ tư duy, thể chế cho tới thực thi.

Vì thế, xác định rõ vai trò quan trọng của đầu tư công trong năm bản lề của kỷ nguyên mới, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã nhiều lần tổ chức hội nghị triển khai quyết liệt giải ngân vốn công. Cộng với Nghị quyết 68 mở rộng không gian phát triển, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia thì các nguồn lực trong xã hội đã được khơi dậy mạnh mẽ. Hàng trăm dự án và hàng triệu tỉ đồng vốn đầu tư đổ vào nền kinh tế; cộng đồng doanh nghiệp vượt qua con số 1 triệu trong năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất.

Các dòng vốn đầu tư đã được kích hoạt, nhưng việc hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng, các dự án không bị đội vốn, thời gian, chi phí... mới là yếu tố quyết định đến việc đóng góp của dòng vốn khổng lồ này với kinh tế đất nước. Ngược lại, nếu sử dụng không hiệu quả thì lượng tiền lớn đổ ra hiện nay có thể dẫn đến nguy cơ đình trệ, lạm phát và nhiều hệ luỵ khác. Vì vậy, đằng sau những con số kỷ lục nói trên là trách nhiệm, sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn tới để bảo đảm từng đồng vốn công - tư hay vốn ngoài không bị lãng phí.

Đằng sau những con số kỷ lục hôm nay và sắp tới chính là khát vọng vươn mình, để VN đi tới mục tiêu giàu có và thịnh vượng vào kỷ niệm 100 năm Quốc khánh đất nước.