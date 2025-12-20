Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Triệt hạ hàng giả bán online

Hoàng Đình
Hoàng Đình
20/12/2025 06:10 GMT+7

Hơn 23.000 vi phạm trên thương mại điện tử là kết quả mà lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý trong năm 2025. Trong số này, phần lớn các vụ việc kiểm tra, xử lý liên quan đến hàng giả, thực phẩm kém chất lượng, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2025 do Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức mới đây. Thực tế năm 2025, nhiều tên tuổi đình đám trên mạng xã hội đã bị cơ quan công an bắt giữ vì các vi phạm bán hàng nhái, hàng giả hàng kém chất lượng.

Không những có số lượng lớn và tiếp tục gia tăng, vi phạm trong môi trường thương mại điện tử ngày càng phức tạp. Điển hình, hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm… bằng các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, gắn mác "hàng xách tay", "đặc sản vùng miền", "nhà làm", "sạch 100%" hoặc sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (tạm gọi chung là KOL và KOC) để thu hút khách hàng. Đáng báo động hơn, các mặt hàng bị làm giả không chỉ là thời trang xa xỉ mà còn là dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm - những sản phẩm trực tiếp đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người dùng.

Thực trạng trên dẫn đến chuỗi hệ lụy không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng cho các doanh nghiệp chân chính và rộng hơn là ảnh hưởng nền kinh tế.

Với các mô hình mua bán trực tiếp truyền thống trước đây, lực lượng quản lý thị trường có thể kiểm tra trực tiếp các địa điểm bán hàng. Nhưng giờ đây, với sự bùng nổ của mô hình thương mại trực tiếp, hàng hóa được bán ra sâu rộng nhưng lại không hiện diện trực tiếp. Điều này tạo ra thách thức không nhỏ cho lực lượng chức năng.

Vừa qua, ngành chức năng đã ban hành một số quy định như định danh người livestream bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… hay các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội phải lưu trữ thông tin người livestream bán hàng ít nhất 1 năm để giải quyết khi cần. Đó là những bước đi cần thiết để tăng cường hiệu quả kiểm soát.

Tuy nhiên, để việc ngăn chặn hàng giả trong thương mại điện tử hiệu quả thì cần có sự phối hợp hơn nữa giữa các ban ngành. Trong đó, trước hết cần tăng cường siết chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử cũng như mạng xã hội. Các đơn vị này không chỉ có trách nhiệm định danh người tham gia bán hàng, mà còn phải có các biện pháp kiểm soát hàng hóa đầu vào, áp dụng công nghệ để phát hiện hàng giả, đồng thời phải nhanh chóng gỡ bỏ "sạp" hàng vi phạm trong một khoảng thời gian theo quy định kể từ khi có phản ánh. Nếu để xảy ra vi phạm hệ thống, chính các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng phải chịu liên đới trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người tiêu dùng chứ không thể là "trung gian vô can".

Về phía các cơ quan chức năng, cần có biện pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa mà trong đó đối soát bằng cách kết nối dữ liệu liên thông giữa Bộ Công thương, Bộ Công an và các đơn vị chuyển phát.

Chỉ khi đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ như vậy thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả hàng giả trên nền tảng kinh doanh trực tuyến.

Tin liên quan

Vận hội mới của bóng đá Việt Nam

Vận hội mới của bóng đá Việt Nam

Đội tuyển U.22 VN giành HCV SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ VN cũng giành HCV, đội tuyển nữ VN giành HCB. Cả 3 đội cũng đã để lại những màn trình diễn ấn tượng, là tín hiệu vui đánh dấu bước trưởng thành của bóng đá nước nhà trên hành trình vươn ra châu lục.

Niềm tin chấn chỉnh môn 'liên kết'

Hệ lụy từ các cuộc 'vinh danh' lách luật

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả bán online Thương mại điện tử Bộ Công an Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận