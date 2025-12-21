Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn: UBND phường Thới Hòa nói gì?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/12/2025 05:05 GMT+7

UBND phường Thới Hòa (TP.HCM) cho rằng khu đất không được quy hoạch đất giao thông; do người dân tự mở, tự làm đường cắt ngang…

Ngày 20.12, sau khi Thanh Niên đăng bài Bức xúc vì đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn, UBND phường Thới Hòa (TP.HCM) đã thông tin, giải thích về con đường (dài trên 17,5 m, rộng 4 m) xẻ đôi thửa đất 3323 của ông Phan Văn Cải (73 tuổi) tại phường Thới Hòa.

Theo đại diện UBND phường Thới Hòa, việc hình thành con đường xẻ đôi thửa đất của ông Cải (dài 17,5 m; rộng 4 m) là do "lịch sử để lại", chính quyền (UBND phường Thới Hòa) cũ và mới không làm con đường này.

Vị đại diện UBND phường Thới Hòa khẳng định, con đường xẻ đôi đất của ông Cải là do bà N.T.H.T (là người mua 2 thửa đất của ông Cải tách ra từ sổ gốc, nằm áp sát 2 bên thửa đất 3323 của ông Cải hiện nay; đồng thời cũng là người khởi kiện ông Cải về tranh chấp con đường này) tự làm.

Đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn: UBND phường Thới Hòa nói gì?- Ảnh 1.

Thửa đất bị xẻ đôi của ông Phan Văn Cải

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khi PV hỏi căn cứ nào để xác định con đường nói trên là do bà T. làm thì vị đại diện UBND phường Thới Hòa cho biết: "Quá trình giải quyết tranh chấp, bà T. đã tự nhận như vậy chứ chính quyền không làm con đường này, do ở khu đất này không có quy hoạch đất giao thông".

Khởi kiện sai chủ thể sử dụng đất

Như Thanh Niên đã thông tin, bà N.T.H.T khởi kiện ông Phan Văn Cải yêu cầu TAND khu vực 18 - TP.HCM công nhận diện tích con đường đã xẻ đôi thửa đất 3323 là do ông Cải hứa để lại cho bà T., có giấy viết tay. Tuy nhiên, ông Cải không thừa nhận đã ký và viết giấy tay chừa đất cho bà T.

Đáng chú ý, khi bà T. làm đơn khởi kiện và thông báo thụ lý vụ án dân sự của TAND khu vực 18 - TP.HCM lại cho rằng thửa đất số 3332 (tờ bản đồ số 33) là của ông Cải; trong khi đó, thửa đất số 3323 (tờ bản đồ số 33) mới thực sự của ông Cải.

Đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn: UBND phường Thới Hòa nói gì?- Ảnh 2.

UBND phường Thới Hòa khẳng định phường chỉ quản lý đường Thới Hòa 17 không liên quan đến con đường xẻ đôi đất của ông Phan Văn Cải

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến tình tiết này, ông Cải đã tự đi xác minh, trích lục, thì được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bến Cát xác định thửa đất số 3332 là của một người khác đứng tên, có diện tích trên 149 m2, không liên quan và cũng không tiếp giáp với thửa đất 3323 (có diện tích trên 6.000 m2) của ông Cải.

Từ việc nguyên đơn và tòa án xác định sai thửa đất, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phan Văn Cải khẳng định ông Cải không có nghĩa vụ phải chứng minh (giám định chữ ký trong mảnh giấy viết tay cho đất bà T. làm đường đi) chữ ký của ông trong mảnh giấy viết tay là thật hay giả.

"Việc giám định chữ ký tại thời điểm hiện nay là không cần thiết vì vụ án có dấu hiệu sai chủ thể, sai đối tượng ngay từ thời điểm thụ lý; thì việc tiếp tục trưng cầu giám định chữ ký của ông Phan Văn Cải không làm thay đổi bản chất pháp lý của vụ án; không thể hợp thức hóa việc khởi kiện sai thửa đất và gây tốn kém chi phí, kéo dài thời gian tố tụng không cần thiết cho bị đơn", luật sư bảo vệ quyền lợi của ông Cải nói.

Bức xúc vì đất bị xẻ đôi, chủ đất ở TP.HCM thành bị đơn

