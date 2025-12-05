Đầu bếp gốc Việt chinh phục Las Vegas: 'Con cừu đen' thành niềm tự hào ẩm thực

Phải nhờ đến sự hỗ trợ tận tình của cô Samantha Colón, chuyên viên phòng truyền thông của Sở quản lý du khách và hội nghị TP.Las Vegas (Nevada) trong hơn 3 tháng, cuối cùng tôi mới có được cuộc trò chuyện thân mật với Jamie Trần, một trong những đầu bếp gốc Việt hiếm hoi "có số má" tại thành phố không bao giờ ngủ này.

Đầu bếp gốc Việt Jamie là chủ sở hữu nhà hàng The Black Sheep (Con cừu đen), được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự dung hòa tinh tế giữa ẩm thực Việt và kỹ thuật nấu ăn hiện đại. Hành trình của cô bắt đầu từ việc trải qua một tuổi thơ không nhẹ nhàng, trưởng thành với nhiều lựa chọn nghề nghiệp trước khi trở thành một gương mặt nổi bật trên truyền hình trong chương trình truyền hình thực tế Top Chef và là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại đây.

Bếp trưởng gốc Việt Jamie Trần trong cuộc thi Top Chef mùa 18 ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Nhà hàng ra đời được gần 8 năm và trong thời gian đó, Jamie Trần từng được đề cử vào vòng chung kết hạng mục Best Chef: Southwest của James Beard Foundation năm 2022. Tờ Las Vegas weekly đã trao cho cô danh hiệu “Best local chef” - Đầu bếp địa phương xuất sắc nhất trong danh sách Best of Vegas năm 2022. Trước đó, tạp chí Eater Las Vegas cũng dành tặng cho The Black Sheep” giải thưởng “Restaurant of the year” năm 2017 và trao cho Jamie Trần giải “Chef of the year” cùng năm.

Chị có thể chia sẻ đôi chút về gia đình mình với bạn đọc Thanh Niên không?

Jamie Trần: Ba tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, mẹ thì gần 80. Tôi sinh ra trong một gia đình Việt Nam truyền thống, do ba mẹ tôi có tới 9 người con nên tôi lớn lên trong sự kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương.

Hiện gần như toàn bộ họ hàng bên ngoại của tôi vẫn sống ở Huế. Nhưng 40 năm qua, tôi chưa từng về Việt Nam lần nào và mùa hè năm sau tôi có kế hoạch sẽ về thăm Việt Nam, đặc biệt là ghé thăm Huế - mảnh đất cội nguồn của mẹ tôi.

Nụ cười thân thiện luôn nở trên môi của cô chủ nhà hàng The Black Sheep ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Trước khi trở thành đầu bếp, chị đã học qua rất nhiều chuyên ngành khác nhau?

Jamie Trần: Đúng vậy! Đầu tiên tôi học công nghệ thực phẩm rồi chuyển sang hóa sinh, sau đó lại sang kế toán. Tôi từng “né” nghề bếp vì ba tôi cũng là đầu bếp nên tôi biết nghề này vất vả thế nào. Nhưng một ngày đẹp trời, em gái tôi nhìn tôi… cà khịa: “Rồi chị cũng sẽ là đầu bếp mà thôi, chạy trời không khỏi nắng đâu!”.

Thế là tôi đổi sang ngành quản trị kinh doanh, tự đặt mục tiêu mở nhà hàng của mình trong vòng 10 năm. Cuối cùng, tôi làm được điều đó chỉ sau 7 năm mà thôi.

Vì sao chị quyết định mở nhà hàng và đặt tên là The Black Sheep”?

Jamie Trần: Tôi là “con cừu đen” trong gia đình do luôn là đứa con khác biệt, cứng đầu, không đi theo con đường ổn định như bố mẹ mong muốn. Tôi thấy cái tên nhà hàng này phản ánh đúng hành trình và cả… bản chất của mình. (Black sheep - con cừu đen, thường nằm trong thành ngữ tiếng Anh. Trong đàn cừu, con cừu đen hiếm và không “hợp màu” với các con còn lại nên được dùng để diễn tả người có tính cách khác biệt của gia đình, đội nhóm - PV)

Những món ăn thuần Việt được Jamie Trần "thổi hồn" tạo sự độc đáo rất riêng ẢNH: PHAN QUỐC VINH

The Black Sheep là nơi mà tôi vừa giữ được hương vị Việt Nam đúng “chuẩn cơm mẹ nấu” vừa đưa món ăn lên một cấp độ hiện đại hơn bằng kỹ thuật chế biến ẩm thực của Mỹ - Pháp mà tôi từng học được từ các nhà hàng cao cấp trước đây. Tôi không “Mỹ hóa” món Việt mà chỉ cố gắng làm chúng tinh tế, sắc sảo hơn.

Vì sao nhà hàng lại đặt ở khu vực phía tây nam của TP.Las Vegas thay vì trung tâm Las Vegas Strip, nơi tập trung du khách quốc tế?

Jamie Trần: Khu vực Las Vegas Strip hay Chinatown đều đông đúc, náo nhiệt và áp lực vận hành còn bản thân tôi lại thích sự chậm rãi, gần gũi. Không biết có phải thừa hưởng từ tính cách của người Huế như mẹ tôi không... (cười).

Đây là khu tập trung dân cư, ít khách du lịch nên phù hợp để tạo một không gian riêng cho người địa phương hơn. Tôi thích những gì giản dị, chân thành, không bon chen. Để từ đó tôi dễ dàng chế biến ra những món ăn với tình yêu, sự đam mê của mình dành cho nhiều người thực khách quen ở đây.

Vậy chị chịu ảnh hưởng từ mẹ hay ba nhiều hơn trong phong cách chế biến ẩm thực của mình?

Jamie Trần: Ba tôi rất kỷ luật, nấu ăn theo kiểu quân đội đó là sự chuẩn xác, nguyên tắc, tác phong công nghiệp. Mẹ tôi thì ngược lại, nấu ăn bằng cảm xúc và ký ức. Bà nêm nếm theo bản năng, ít khi định lượng bằng số học. Tôi học cách “thẩm thấu” hương vị nấu ăn từ mẹ mình. Từ đó tất cả tinh thần Việt trong món ăn của tôi là bắt nguồn từ bà.

Tôi đặt tên món này là Ham-Bao-Ger kết hợp độc đáo của việc Jamie dùng bánh bao làm hamburger ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Với chị, hiện đại hóa món Việt là như thế nào?

Jamie Trần: Là giữ nước mắm, gừng, tỏi, hành vì đó là những thứ làm nên bản sắc nhưng trình bày và chế biến cần theo kỹ thuật mới, nâng tầm món ăn lên cao. Tôi muốn thực khách của mình hiểu rằng món Việt không chỉ là hàng quán bình dân hay là các món ăn đường phố mà có thể đứng ngang hàng với những nền ẩm thực lớn khác trên thế giới.

Việc tham gia chương trình Top Chef đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị ra sao?

Jamie Trần: Tôi vốn không thích cạnh tranh cho lắm nhưng nếu muốn trưởng thành trong nghề nghiệp thì tôi cần phải thử sức. Top Chef là cuộc thi đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân, học cách giữ bình tĩnh dưới nhiều áp lực khác nhau. Trở về sau chương trình với top 4 của cuộc thi kéo dài gần 3 tháng, The Black Sheep đã thu hút thực khách hơn rất nhiều. Có nhiều người từ Las Vegas Strip lái xe gần 30 phút chỉ để đến ăn món Việt của chúng tôi. Điều đó làm tôi rất xúc động.

Tác giả cùng nữ đầu bếp Jamie Trần - chủ nhà hàng The Black Sheep ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Chị muốn gửi điều gì đến thế hệ trẻ Việt muốn khởi nghiệp trong ngành ẩm thực?

Jamie Trần: Đừng sợ mình khác biệt! Đừng sợ thất bại! Tôi luôn nói với nhân viên của mình rằng nếu bạn muốn mở nhà hàng riêng thì tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Thành công của họ không phải là sự mất mát của tôi mà ngược lại đó còn là trách nhiệm nghề nghiệp chung. Và quan trọng nhất là hãy luôn nhớ mình đến từ đâu vì đó là nguồn sức mạnh lớn nhất!

Xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện thú vị này! Xin chúc chị cùng nhà hàng sẽ thu hút được thêm nhiều thực khách, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa ẩm thực Việt đến với bạn bè quốc tế!