Để nhà giáo không vi phạm pháp luật khi làm nhiệm vụ thi

K HI NGƯỜI THẦY TRỞ THÀNH MẮT XÍCH CỦA TIÊU CỰC

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT có hàng triệu thí sinh (TS) bước vào kỳ sát hạch quan trọng sau 12 năm học. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định việc xét tốt nghiệp mà còn được hàng trăm trường đại học sử dụng để tuyển sinh. Vì vậy, bất kỳ hành vi gian lận nào không chỉ làm thay đổi kết quả của một TS mà còn ảnh hưởng đến tính công bằng, uy tín nhà giáo và cả hệ thống giáo dục.

Vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính công bằng, uy tín của kỳ thi và ngành giáo dục ẢNH: LONG QUYỀN

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nâng cao vị thế nhà giáo. Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 tiếp tục khẳng định vai trò, quyền lợi, trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp; chủ trương lương nhà giáo được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, các vụ vi phạm quy chế thi các năm 2006, 2012, 2018 và mới nhất là 2026 cho thấy vẫn có một bộ phận nhỏ nhà giáo vi phạm pháp luật. Đặc biệt, vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính công bằng, uy tín của kỳ thi và ngành giáo dục.

Đằng sau mỗi sai phạm đều có dấu hiệu buông lỏng trách nhiệm, thiếu bản lĩnh hoặc sự tiếp tay của những người tham gia tổ chức kỳ thi. Đề thi không tự lộ, bài thi không tự sửa, điểm số không tự thay đổi; mọi vi phạm đều bắt nguồn từ con người.

Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở đạo đức cá nhân mà còn ở cách thiết kế hệ thống tổ chức kỳ thi. Một nền quản trị hiện đại phải xây dựng cơ chế kiểm soát đủ chặt chẽ để nhà giáo không thể vi phạm, qua đó bảo đảm sự công bằng và liêm chính của kỳ thi.

K IỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG TỪNG KHÂU

Kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng lúc thực hiện nhiều mục tiêu: xét tốt nghiệp, cung cấp dữ liệu tuyển sinh ĐH và phản ánh chất lượng giáo dục của từng địa phương. Khi địa phương vừa tổ chức thi, vừa chịu áp lực về tỷ lệ tốt nghiệp và chất lượng giáo dục, nguy cơ xung đột lợi ích cần được nhận diện và kiểm soát.

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025, xét điểm thi tốt nghiệp THPT là phương thức tuyển sinh chủ đạo, chiếm hơn 50% số TS trúng tuyển; xét học bạ hơn 29%, xét tuyển kết hợp trên 15%, thi riêng hơn 5% và tuyển thẳng chỉ 0,32%. Điều đó cho thấy kết quả thi vẫn giữ vai trò quyết định trong tuyển sinh ĐH, đòi hỏi quy trình khảo thí phải được giám sát chặt chẽ, khách quan và minh bạch.

Vì vậy, cần mở rộng vai trò của các trường ĐH trong các khâu coi thi, chấm thi, thanh tra và giám sát. Đây không chỉ là trách nhiệm của đơn vị sử dụng kết quả thi mà còn tạo cơ chế giám sát chéo, góp phần hạn chế tiêu cực.

Việc tổ chức điểm thi cần theo mô hình liên trường để giảm nguy cơ TS trao đổi bài, hạn chế tình trạng giám thị nể nang vì coi thi con em của người quen biết hoặc đồng nghiệp. Mỗi điểm thi chỉ có một người của trường sở tại làm nhiệm vụ. Cán bộ coi thi cần được điều động bằng phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên, công bố sát thời điểm làm nhiệm vụ và chịu giám sát nhiều cấp.

Tố cáo liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị)

ảnh: Chụp màn hình

Q UẢN TRỊ KỲ THI BẰNG DỮ LIỆU

Mỗi kỳ thi tạo ra một kho dữ liệu khổng lồ. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu TS với hàng chục triệu dữ liệu về bài làm, phổ điểm, phòng thi, điểm thi và kết quả của từng địa phương. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu này vẫn chưa được khai thác hiệu quả để phục vụ quản trị.

Sau khi chấm thi, cơ quan quản lý cần ứng dụng các thuật toán khảo thí hiện đại để đối sánh kết quả giữa các phòng thi, điểm thi, trường học và địa phương. Không chỉ phân tích điểm trung bình mà còn đánh giá độ lệch chuẩn, tỷ lệ điểm cao, số điểm tuyệt đối, mức biến động qua các năm và mối tương quan với kết quả học tập.

Kỳ thi năm 2026 là ví dụ điển hình khi điểm trung bình môn toán tăng từ 4,78 lên 5,65, còn số điểm 10 tăng từ 513 lên 4.028. Những biến động này cần được lý giải về chuyên môn và được hệ thống phân tích dữ liệu tự động rà soát để phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu một điểm thi hoặc trường học có kết quả vượt xa xu hướng chung, hay xuất hiện nhiều bài làm tương đồng bất thường, hệ thống phải tự động cảnh báo để kiểm tra trước khi công bố điểm.

T HÍ SINH CŨNG LÀ NGƯỜI GIÁM SÁT, PHÒNG NGỪA TỪ TRƯỜNG SƯ PHẠM

Giám sát không chỉ là nhiệm vụ của thanh tra. Hơn một triệu TS tham gia kỳ thi mỗi năm chính là lực lượng giám sát đông đảo và hiệu quả nhất nếu được tạo điều kiện.

Mỗi điểm thi cần công khai đường dây nóng, mã QR hoặc cổng phản ánh trực tuyến để TS có thể gửi phản ánh những thông tin nghi ngờ tiêu cực. Các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý ngay trong thời gian diễn ra kỳ thi, đồng thời bảo mật danh tính người cung cấp thông tin để tránh tâm lý e ngại.

Tuy nhiên, phòng ngừa vi phạm, gian lận học đường phải bắt đầu từ các trường sư phạm. Do đó, sinh viên sư phạm cần được học về trách nhiệm pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp thông qua các tình huống có thật. Mỗi vụ việc gian lận đã được kết luận có thể trở thành một "bài học tình huống" để sinh viên nghiên cứu, tranh luận và đề xuất phương án xử lý. Một giáo viên được chuẩn bị tốt sẽ biết cách từ chối những yêu cầu trái pháp luật, trái quy chế, nhận diện sớm nguy cơ và bảo vệ chính mình trước những sức ép trong công việc.

Sau mỗi vụ gian lận thi cử, ngành giáo dục thường tập trung xử lý trách nhiệm cá nhân nhưng chưa khai thác đầy đủ giá trị của các vụ việc trong đào tạo và phòng ngừa.

Muốn nhà giáo không vi phạm pháp luật liên quan đến thi cử, không thể chỉ trông chờ vào lời kêu gọi đạo đức nghề nghiệp mà cần xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, trong đó quyền lực được kiểm soát, dữ liệu được khai thác để phát hiện rủi ro, xã hội tham gia giám sát và đội ngũ nhà giáo được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.

Khi mỗi vụ việc trở thành bài học, mỗi dữ liệu là một tín hiệu cảnh báo và mỗi giáo viên hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình, kỳ thi sẽ minh bạch hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi TS và gìn giữ danh dự nghề giáo.

Chống gian lận phải bắt đầu từ lớp học Hiện nay, Bộ GD-ĐT tăng cường nhiều giải pháp kỹ thuật như mã hóa dữ liệu, phân tách quy trình chấm thi và ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, vụ việc tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang và một số địa phương trong năm 2026 cho thấy vẫn còn những kẽ hở cần khắc phục. Cho đến nay, dù chưa có kết luận cuối cùng, việc nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý bị khởi tố cho thấy công nghệ chỉ hỗ trợ phòng ngừa, còn nền tảng bảo đảm sự liêm chính vẫn là đạo đức của con người. Việc chống gian lận không thể chỉ bắt đầu vào ngày diễn ra kỳ thi mà phải từ những giờ học hằng ngày trên lớp. Nếu học sinh được phép sao chép bài tập về nhà, được dung thứ khi đạo văn, được khen thưởng chỉ vì điểm số mà không quan tâm cách đạt được điểm số ấy, thì đến phòng thi, các em rất khó coi việc quay cóp hay được ai đó nhắc bài là điều đáng xấu hổ. Bởi vậy, điều cần xây dựng không chỉ là một quy chế thi nghiêm mà còn là văn hóa liêm chính học thuật. Mỗi bài kiểm tra, bài tập, dự án nghiên cứu phải trở thành cơ hội để học sinh hiểu rằng giá trị của học tập nằm ở tri thức và năng lực, chứ không phải ở con số trên bảng điểm. Song song với đó, cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức thi theo hướng giảm tối đa các yếu tố có thể phát sinh tiêu cực.



