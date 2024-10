Điểm xung đột: Israel truy sát đầu não đối thủ; Nga dùng bom 'khủng' ở Ukraine

Israel sau đó cho biết không quân nước này đã “tiến hành một loạt các cuộc không kích có mục tiêu vào một số cơ sở lưu trữ vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng” của tổ chức Hezbollah ở khu vực Beirut.

Quân đội Israel nói đã thực hiện các bước “để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường, bao gồm cả việc đưa ra cảnh báo trước cho người dân trong khu vực”.

Trong khoảng hai tuần qua Israel đã ném bom các vùng ngoại ô Beirut, giết chết thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah của Hezbollah. Phó tướng của ông Nasrallah là ông Hashem Safieddine được xem là người có thể lên thay thế. Tuy nhiên, cả người này cũng đã được xem là mất liên lạc sau một vụ không kích lớn của Israel.

Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã bao vây khu Jabaliya phía bắc Dải Gaza sau khi phát hiện những dấu hiệu cho thấy nhóm Hamas đang tái tập hợp ở đó. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với tuyên bố trên của quân đội Israel.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Bassal nói rằng nhiều cuộc tấn công đã làm rung chuyển Jabaliya trong đêm, gây ra nhiều thương vong.

Lực lượng Israel thường xuyên bắn phá khu Jabaliya kể từ khi xung đột ở Gaza bắt đầu vào ngày 7.10.2023, khiến hầu hết cư dân phải di dời. Theo AFP, trong những tháng gần đây, quân đội Israel đã quay trở lại một số khu vực ở Gaza và nhận thấy dấu hiệu Hamas đang tái tổ chức lực lượng.

Trên thế giới, hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở các thành phố lớn trong ngày 5.10 để yêu cầu chấm dứt đổ máu ở Gaza và rộng hơn là khu vực Trung Đông trước dịp kỷ niệm một năm cuộc tấn công chết người của Hamas vào miền nam Israel.

Khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã diễu hành qua trung tâm London (Anh), trong khi hàng ngàn người tụ tập tại Paris, Rome, Manila, Cape Town và Thành phố New York. Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington, phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong các chiến dịch quân sự ở Gaza và Li Băng.

Liên quan đến cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5.10 tuyên bố Israel có quyền tự vệ và sẽ đáp trả.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari ngày 5.10 tuyên bố Israel sẽ trả đũa Iran vào thời điểm thích hợp. Ông Hagari khẳng định hai căn cứ không quân bị tên lửa Iran đánh trúng trong cuộc tấn công tối 1.10 vẫn hoạt động bình thường và không có máy bay nào bị hư hại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5.10 tuyên bố Tehran sẽ có phản ứng “thậm chí còn mạnh mẽ hơn” đối với bất kỳ hành động trả đũa nào từ phía Iran.

Chuyển sang tình hình tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.10 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát khu định cư Zhelanne Druge ở tỉnh Donetsk. Theo hãng tin TASS, ngôi làng nằm gần thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine và là mục tiêu hàng đầu của lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine.

Tại thành phố Horlivka ở Donetsk, chính quyền do Nga bổ nhiệm thông tin 11 người bị thương do các đợt pháo kích từ Ukraine. Ở những mặt trận khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 10 UAV của Ukraine nhằm vào các vùng Belgorod, Voronezh, Kursk của Nga. Tỉnh trưởng Voronezh nói một thường dân bị thương do UAV của Kyiv.

Ở chiều ngược lại, Ukraine thông tin hai người thiệt mạng khi Nga tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Nga chưa có phản ứng, nhưng đã nhiều lần phủ nhận tấn công vào các hạ tầng dân sự tại Ukraine.

Nga gần đây đã kiểm soát được thị trấn Vuhledar. Sau 2 năm với nhiều lần tấn công chịu tổn thất rất lớn, Nga đã giành được thị trấn có địa thế quan trọng này ở vùng Donetsk. Một trong những yếu tố giúp Nga trong năm nay là việc sử dụng rộng rãi các loại bom lượn.

Thống kê cho thấy không quân Nga thả khoảng 120 quả bom lượn xuống mặt trận Vuhledar mỗi ngày. Ban đầu chỉ là những loại bom nặng 100kg, đến nay, việc Nga dùng những quả bom nặng 3 tấn không còn là chuyện hiếm. Thậm chí, mới đây còn xuất hiện những đồn đoán Nga đã dùng đến loại bom 9 tấn, với sức mạnh chỉ thua bom hạt nhân.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 6.10.2024 của Báo Thanh Niên.