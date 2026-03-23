Điều gì quan trọng nhất với sức khỏe?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức khỏe không chỉ là không có bệnh, mà còn là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội. Điều này cho thấy, chăm sóc sức khỏe cần một cách tiếp cận toàn diện, không chỉ tập trung vào điều trị khi đã mắc bệnh.

Ông Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), cho rằng chế độ ăn uống và vận động có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư. Ông nhấn mạnh việc ăn nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì hoạt động thể chất đều đặn có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Giấc ngủ và sức khỏe tinh thần

Bên cạnh đó, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng đóng vai trò ngày càng được chú ý. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch. Căng thẳng kéo dài cũng được chứng minh là yếu tố góp phần làm suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ bệnh tật.

Ngoài ra, việc phòng bệnh hơn chữa bệnh là nguyên tắc quan trọng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo người dân nên tiêm phòng đầy đủ, kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi các chỉ số như huyết áp, đường huyết để phát hiện sớm bất thường.

Sự chủ động

Các chuyên gia sức khỏe cho biết, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của mỗi người. Không có một “bí quyết duy nhất” nào cho sức khỏe, mà đó là tổng hòa của những thói quen tốt được duy trì lâu dài. Từ việc ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên đến giữ tinh thần tích cực - tất cả đều góp phần tạo nên một cơ thể khỏe mạnh, theo WHO.

Chăm sóc sức khỏe không phải là việc làm trong ngày một ngày hai, mà là hành trình lâu dài. Khi mỗi người chủ động thay đổi từ những điều nhỏ nhất, sức khỏe sẽ được cải thiện bền vững theo thời gian.