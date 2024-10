Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn chạy bộ mỗi ngày?

Chạy bộ hằng ngày có tác dụng kỳ diệu đối với hệ tim mạch, cơ bắp, sức khỏe tinh thần, nó giống như một bài tập khởi động toàn thân liên tục.



Chạy bộ là bài tập tác động thấp, trạng thái ổn định giúp tim đập mà không phải chịu áp lực dữ dội như các môn thể thao tác động mạnh, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That!

Đặc biệt, chạy bộ hằng ngày có thể vừa có tác dụng ngay lập tức vừa có tác dụng lâu dài đối với cơ thể.

Sau đây, huấn luyện viên Jarrod Nobbe, huấn luyện Hiệu suất và Dinh dưỡng thể thao của Mỹ chia sẻ những lợi ích của việc chạy bộ hằng ngày. Đó là bài tập bổ sung đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cải thiện sức bền, giảm cân hoặc thư giãn đầu óc.

Nó có những lợi ích ngắn hạn và dài hạn như sau:

Lợi ích ngắn hạn của việc chạy bộ mỗi ngày

1. Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Khi bắt đầu chạy bộ hằng ngày, một trong những điều đầu tiên bạn sẽ cảm nhận là sự gia tăng "hoóc môn hạnh phúc" endorphin tạo cảm giác hưng phấn khi chạy. Nhờ đó có thể cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.

Chỉ sau vài ngày chạy bộ liên tục, bạn có thể cảm thấy tích cực hơn, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề trong ngày.

2. Giúp tim đập nhanh hơn. Chạy bộ cũng giúp hệ thống tim mạch được tăng cường ngay lập tức. Khi chạy bộ, nhịp tim tăng lên, cải thiện lưu thông máu và cung cấp oxy. Theo thời gian, điều này sẽ giúp tim khỏe hơn, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chạy bộ thường xuyên giúp xây dựng hệ thống tim mạch khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh mạn tính khác ẢNH: PEXELS

3. Giúp các cơ hoạt động. Chạy bộ còn tác động đến nhiều nhóm cơ khác nhau - đặc biệt là chân, cơ trung tâm và cả cánh tay - giúp cải thiện trương lực cơ và sức bền trong thời gian ngắn.

4. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chạy bộ hằng ngày có thể tăng cường quá trình trao đổi chất. Ngay cả sau khi chạy xong, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo ở mức cao. Sự thúc đẩy trao đổi chất này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ, từ đó giúp giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh một cách hiệu quả.

Lợi ích lâu dài của việc chạy bộ hằng ngày

Mặc dù lợi ích ngắn hạn là rất lớn, nhưng phép màu thực sự lại diễn ra trong thời gian dài.

Chạy bộ thường xuyên giúp xây dựng hệ thống tim mạch khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh mạn tính khác.

Thông qua tăng cường sức mạnh cho tim và cải thiện lưu thông máu, cơ thể được cải thiện sức bền hằng ngày và chuẩn bị cho tương lai khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bài tập aerobic thường xuyên như chạy bộ có thể kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chạy bộ cũng giúp xương và khớp chắc khỏe hơn, giúp duy trì mật độ xương khi già đi. Tác động lặp đi lặp lại của bàn chân chạm đất trong khi chạy bộ kích thích sự phát triển của xương, điều này rất quan trọng trong việc ngăn ngừa loãng xương và duy trì sức khỏe khớp. Chạy bộ còn cung cấp lượng tải phù hợp để tăng cường sức mạnh cho khớp theo thời gian mà không bị hao mòn quá mức.

Các lợi ích về sức khỏe tinh thần cũng tích lũy theo thời gian. Những người chạy bộ thường xuyên thường ngủ ngon hơn, kiểm soát căng thẳng tốt hơn và tăng cường chức năng nhận thức. Chạy bộ có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức. Có nghĩa là chạy bộ hằng ngày giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh và trí óc minh mẫn, kiên cường chống lại sự suy giảm nhận thức do tuổi tác, theo Eat This Not That!