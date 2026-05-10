Đình Bắc rực sáng, CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở CLB Nam Định
Quỳnh Phương
10/05/2026 21:40 GMT+7

Đình Bắc tiếp tục bùng nổ với cú đúp giúp CLB Công an Hà Nội ngược dòng đánh bại CLB Nam Định 3-2, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch V-League 2025-2026.

Được chơi trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút 7, Nguyễn Đình Bắc tận dụng tốc độ cùng khả năng tì đè ấn tượng để vượt qua hàng thủ Nam Định trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, CLB Nam Định cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Sau bàn thua, đội bóng thành Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm.

Phút 17, Ngọc Sơn đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Nguyễn Filip để gỡ hòa 1-1.

Không dừng lại ở đó, Nam Định tiếp tục gây bất ngờ với những pha phản công tốc độ. Phút 27, Ngọc Sơn thêm một lần tỏa sáng khi vượt qua Adou Minh trước lúc căng ngang thuận lợi để Văn Đạt đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Bị dẫn ngược ngay trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Sức ép liên tục của đội bóng ngành công an cuối cùng cũng mang lại hiệu quả.

Đầu hiệp 2, Cao Pendant Quang Vinh thực hiện đường chuyền dài chính xác để Bùi Hoàng Việt Anh băng xuống dứt điểm gọn gàng trong pha đối mặt, quân bình tỷ số 2-2.

Sau bàn gỡ, trận đấu diễn ra đầy căng thẳng với tốc độ cao cùng những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ cả 2 đội. Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 82 khi CLB Công an Hà Nội được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Đình Bắc lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Đây tiếp tục là trận đấu cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tiền đạo sinh năm 2004. Với 10 bàn thắng từ đầu mùa, Đình Bắc hiện là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất tại V-League 2025-2026.

Chiến thắng nghẹt thở trước Nam Định giúp CLB Công an Hà Nội tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 57 điểm, tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, CLB Nam Định dù chơi đầy nỗ lực vẫn phải chấp nhận trắng tay sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

