Doanh nghiệp đặt hàng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nghiên cứu xe thu gom rác chạy bằng điện

Ngày 14.10, tại Xí nghiệp Cơ khí ô tô chuyên dùng An Lạc, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Đây là bước mở đầu của đề án kết nối hợp tác giữa SAMCO với các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026–2030.

Theo thỏa thuận, 2 bên hợp tác trên 5 lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; Chuyển đổi số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Kết nối sinh viên thông qua thực tập, đồ án, luận văn và học kỳ doanh nghiệp; Hoạt động học thuật, cộng đồng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

SAMCO và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo ẢNH: C.P

Ngay trước lễ ký kết, các xí nghiệp của SAMCO đã đăng ký 5 hướng nghiên cứu đầu tiên. Trong đó có: Xe buýt, xe khách sử dụng năng lượng mới; An toàn phòng, chống cháy nổ cho xe buýt điện; Xe điện thu gom rác cỡ nhỏ phục vụ các tuyến hẻm và khu sinh thái như Cần Giờ, Côn Đảo; Hệ thống nhà đậu xe thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Tàu du lịch đường sông thế hệ mới.

Bên cạnh nghiên cứu, SAMCO tiếp nhận sinh viên đến nhà xưởng thực tập, làm đồ án và luận văn. Riêng Xí nghiệp cơ khí ô tô An Lạc dự kiến tiếp nhận 10-15 sinh viên, học viên mỗi năm. Doanh nghiệp cũng đón giảng viên đến làm việc thực tế, đồng thời cử kỹ sư tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu của trường.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, SAMCO đặt chỉ tiêu mỗi năm có tối thiểu 20 suất học bổng và 3 giải thưởng sáng tạo dành cho sinh viên. Tại buổi lễ, doanh nghiệp đã trao học bổng SAMCO Excellence với tổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên Trường ĐH Bách khoa.

Sau Trường ĐH Bách khoa, SAMCO dự kiến tiếp tục làm việc với Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Với thông điệp "Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai", các bên kỳ vọng góp thêm một điển hình về gắn kết doanh nghiệp nhà nước với cơ sở giáo dục đại học, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước.