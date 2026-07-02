Đôi bạn thân lớp trưởng - lớp phó cùng trở thành thủ khoa tỉnh Quảng Trị

Từ bạn thân đến... đôi thủ khoa

Cô lớp trưởng là Đặng Thị Thảo My, Trường THPT Đào Duy Từ (phường Đồng Hới, Quảng Trị). My trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Quảng Trị với tổng điểm 28,25, gồm ngữ văn: 9 điểm, lịch sử: 10 điểm và địa lý: 9,25 điểm.

Thảo My - thủ khoa khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị ẢNH: NVCC

Sinh ra trong một gia đình bình thường, My kể niềm yêu thích lớn nhất của mình là môn ngữ văn. Năm học lớp 12, em giành giải ba học sinh giỏi ngữ văn cấp tỉnh và từ lâu đã xác định sẽ theo học ngành sư phạm ngữ văn để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi được hỏi về bí quyết học tập, nữ thủ khoa chỉ cười: "Em chẳng có bí quyết gì cả, được cái chăm chỉ thôi".

Tuổi 18 rạng rỡ của Thảo My ẢNH: NVCC

Trái với vẻ ngoài có phần trầm lặng, My lại nói chuyện rất duyên và lém lỉnh. Em bảo mình cũng không có sở thích gì quá đặc biệt ngoài việc học và dành thời gian cho bạn bè.

Điều thú vị là ngay trong lớp 12D4, "cánh tay phải" của lớp trưởng Thảo My cũng xuất sắc không kém. Đó là Phan Bảo Châu, lớp phó học tập của lớp, người vừa trở thành thủ khoa khối D của tỉnh Quảng Trị với 27,75 điểm, gồm toán: 9 điểm, ngữ văn: 9,5 điểm và tiếng Anh: 9,25 điểm.

Phan Bảo Châu - thủ khoa khối D kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Trị ẢNH: NVCC

Châu vốn rất yêu thích tiếng Anh và từng đạt giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. "Sau khi thi tốt nghiệp xong, em chỉ tự chấm được toán với tiếng Anh, còn môn văn thì chịu. Đến lúc biết điểm và trở thành thủ khoa khối D của tỉnh, em cũng rất bất ngờ và tự hào", Châu chia sẻ.

Bảo Châu nhí nhảnh khi chụp ảnh kỷ yếu ẢNH: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, Châu cho hay, học ngoại ngữ không nên chỉ tập trung vào ngữ pháp hay đọc hiểu mà cần rèn luyện khả năng tư duy bằng tiếng Anh để tiếp cận bài học hiệu quả hơn.

"Cậu giỏi toán thì kèm tớ, tớ giỏi địa thì chỉ lại"

Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm, ít ai biết hai thủ khoa này còn là... đôi bạn thân chính hiệu. Các em học cùng trường từ bậc THCS rồi tiếp tục trở thành bạn cùng lớp ở THPT. Một người làm lớp trưởng, người còn lại là lớp phó học tập.

Thảo My và Bảo Châu là đôi bạn thân ẢNH: NVCC

Ngoài việc phụ trách học tập, Bảo Châu còn kiêm luôn tổ trưởng. Cô bạn cười bảo rằng làm tổ trưởng còn "mệt hơn" làm lớp phó học tập. "Làm cán bộ lớp cũng mất một ít thời gian nhưng em sắp xếp được để không ảnh hưởng việc học, vẫn hỗ trợ cô giáo các công việc chung", Châu nói.

Tình bạn của hai nữ sinh cũng là "bí quyết" giúp cả hai cùng tiến bộ. My cười kể môn toán của mình "làng nhàng" nên thường được Châu kèm thêm. Đổi lại, Bảo Châu lại không tự tin ở môn địa lý nên mỗi lần ôn thi đều được My hỗ trợ.

Cả 2 đã bên nhau trải qua những năm tháng học sinh tươi đẹp ẢNH: NVCC

Ngay trước thời điểm công bố điểm thi, hai cô bạn còn rủ nhau đi du lịch Huế vài ngày để... giải tỏa tâm lý. "Tụi em đi chơi trước luôn vì sợ lỡ kết quả không như mong muốn thì buồn, chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa. May mà mọi thứ đều ổn", My cười tít mắt.

Với cả hai, thành tích hôm nay không chỉ là niềm vui của riêng mình mà còn là món quà dành cho gia đình, thầy cô và ngôi trường đã gắn bó suốt nhiều năm.

Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất trong cuộc đời, hai cô gái nhìn nhau rồi cùng bật cười: "Chúng em chỉ mong mình hạnh phúc, ba mẹ cũng hạnh phúc".

Một câu trả lời ngắn gọn, hồn nhiên như chính tuổi 18 nhưng đủ để thấy phía sau những danh hiệu thủ khoa vẫn là hai cô học trò giản dị, luôn coi hạnh phúc của gia đình là đích đến lớn nhất.