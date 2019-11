Con vào Sài Gòn lập nghiệp, ba mẹ ở quê bàng hoàng 'báo đăng nó giết người'

"Vợ chồng tôi ngã ngửa, run rẩy lên mạng xem tin tức"

Vài tháng sau, ông Nhân (42 tuổi), bà Văn (39 tuổi, bố mẹ Tài) không thấy con gọi về như thường lệ. Hơn một tuần trôi qua, cả nhà linh tính chẳng lành.

Ông Nhân bần thần chờ trước phòng xử án HOÀI NHÂN “Một bữa, người thân đột nhiên gọi cho tôi, nói giọng hốt hoảng “sao thằng Tài đi giết người bị lên báo vậy”. Vợ chồng tôi ngã ngửa, run rẩy lên mạng xem tin tức, thì biết thằng Tài bị bắt vì liên quan đến một vụ giết người đêm 15.4”, bà Văn bàng hoàng kể lại. Tài bị bắt, không ai thông báo cho ông bà biết.

Ngày 30.4, khi các gia đình vui vầy trong kỳ nghỉ lớn, thì ông Nhân bà Văn lại thấy lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tối hôm đó, cuộc điện thoại từ Tài gọi về khiến ông bà như vỡ òa. Ở đầu đây bên kia, Tài nói: “Con được thả rồi”.

“Tôi với bả lôi cổ nó về, bắt ở quê làm ăn, không cho lên Sài Gòn nữa. Xưa nay nó là một thằng hiền lành, dòng họ ai cũng biết. Chẳng biết lên Sài Gòn làm gì mà tụ tập với bè bạn, để ra nông nổi này”, ông Nhân nói, giọng nghèn nghẹn.

Thế rồi chẳng vui mừng được bao lâu khi thấy con không vướng vòng lao lý, tháng 3.2019, Tài bị bắt về trại tạm giam Chí Hòa phục vụ điều tra , chuẩn bị ra tòa. Ông Nhân bà Văn lại một lần nữa thấy đất trời như đổ sụp. Một tháng 2 lần, bắt xe vượt hơn 400 km, ông bà đều đặn vào trại giam thăm con…

Sốt sắng giúp anh em...

Cuối tháng 10.2019, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ giết người khiến người dân xung quanh công viên Gia Phú (Q.Tân Phú) bàng hoàng vào giữa tháng 4 năm ngoái. Một nhóm gần chục thanh niên mới lớn dùng hung khí truy đuổi một thanh niên khác, gây hỗn loạn nhiều đoạn đường trong đêm. Trong nhóm thanh niên đó, có Tài…

Sự vụ bắt đầu ở một xưởng may gia công ở Q.Bình Tân do Phúc làm chủ. Phúc cho một số nhân viên ăn ở tại cơ sở may, nhưng quy định không được đi ra ngoài quá 22 giờ. Tuy nhiên, chị Thảo, một nhân viên ở đây, thường xuyên đi chơi với bạn trai là Lộc quá giờ quy định. Mâu thuẫn giữa Lộc và Phúc bắt nguồn từ đó.

Sau khi Phúc đem kể sự việc với em trai ruột là Thọ, Thọ nổi máu “anh hùng” đòi lấy lại công bằng cho anh trai. Mọi thứ càng dâng lên đến đỉnh điểm khi một người bạn của Lộc còn nhắn tin đe dọa, chửi bới Thọ. Thọ liền hẹn Lộc phải ra công viên Gia Phú để giải quyết. Đồng thời, Thọ kêu thêm bạn là Tài (cũng làm ở xưởng may) cùng nhiều thanh niên quen biết khác chuẩn bị dao, kiếm để “xử tội” Lộc. Chẳng ngại ngần, Tài sốt sắng giúp anh em.

20 giờ ngày 15.4.2018, cả nhóm của anh em Phúc và Thọ vào một quán nhậu gần công viên Gia Phú để lai rai chờ đợi. Lát sau, Lộc được một người bạn chở đi ngang qua. Hơi men đã ngấm, nên vừa trông thấy, nhóm Phúc và Thọ đã nhào ra truy đuổi. Kẻ đánh, người chặn đầu. Một nhát dao chí mạng từ tay một thanh niên trong nhóm đã cướp đi mạng sống của Lộc.

Thanh niên đó không phải Tài. Tại phiên xử, Tài cũng khai mình chỉ truy đuổi chứ chưa kịp đánh Lộc. Tài cũng cho rằng bấy giờ chỉ nghĩ "đánh dằn mặt", chứ không biết hậu quả làm chết người. Nhưng vai trò của Tài trong vụ án giết người ban đầu vẫn được xác định là “người thực hành”.

Gia đình bị cáo, bị hại động viên nhau trước sân tòa HOÀI NHÂN Đáng nói, tất cả bị cáo lẫn bị hại, đều còn rất trẻ. Người lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2000. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giữa 2 cá nhân, 9 con người đã có thể ra tay giết hại đồng loại... Chưa có một mức án cụ thể được tuyên, nhưng vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về hiện trạng “trẻ hóa tội phạm” đang ngày càng tăng.

Sáng hôm xét xử, ông Nhân bà Văn thất thểu bước vào sân tòa, lòng như lửa đốt. Nhưng có một người đàn ông khác còn đớn đau hơn, là ông Đức - ba của Lộc - người bị giết trong vụ án… Cách đây mấy hôm, một thân một mình, ông Đức bắt xe đi hơn 2 ngày mới đến TP.HCM, để chuẩn bị dự phiên tòa thực thi công lý cho con trai ông ra đi thanh thản...

“Gia đình tôi chủ động liên hệ để đền bù phần nào nỗi đau mất mát... Gặp ông Đức ở bến xe, thấy ông ấy còn đau đớn, tiều tụy hơn cả mình. Ông vào Sài Gòn không chỗ ăn chỗ ngủ. Vợ chồng tôi về nhà một người thân ở Vũng Tàu để nghỉ ngơi, nên ngỏ ý đưa ông theo. Hôm nay lại cùng nhau vào tòa. Con cái mình đã sai, thì mình cũng phải cố làm sao cho trọn vẹn tình người…”, ông Nhân bộc bạch.

Ông Đức cũng nói, con ông mất thì cũng đã mất, gia đình Tài cũng đã san sẻ, an ủi ông rất nhiều. Ông sẽ xin giảm án cho Tài, khi tất cả các bị cáo đều đang đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình!

Phiên tòa đi được nửa đường thì tạm hoãn, vì HĐXX nhận thấy còn nhiều yếu tố phải điều tra bổ sung. Những nỗi đau của người cha, người mẹ lại kéo dài, từ những lỗi lầm con cái gây ra…

*Thông tin nhân vật đã được thay đổi vì lí do riêng tư