Đà Nẵng phong tỏa: Chống dịch bằng công nghệ giám sát từ xa

Các thông tin hiển thị trực quan và các chức năng thao tác cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế sẽ được thực hiện tại địa chỉ https://quanlycachly.danang.gov.vn

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở TT-TT TP, cho hay việc triển khai các chức năng quản lý cách ly F1 tại nhà trên Danang Smart City sẽ được bổ sung nhiều chức năng cho người cách ly và cán bộ quản lý, cán bộ y tế.

Cùng với đó, Sở TT-TT TP đã chuẩn bị sẵn sàng tổng cộng 280 vòng đeo tay thông minh để cung cấp cho Sở Y tế bàn giao cho các Trung tâm y tế triển khai cho F1 cách ly tại nhà. Được biết, sau thời gian thí điểm, Công ty G-Innovation đã hiệu chỉnh thiết bị vòng đeo tay và phần mềm quản lý, tăng độ chính xác và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Phó giám đốc Sở TT-TT TP.Đà Nẵng đã đề nghị Sở Y tế và các địa phương liên quan triển khai cho F1 cách ly tại nhà sử dụng Danang Smart City song song với vòng đeo tay thông minh. Các quận, huyện cần cung cấp danh sách các trường hợp cần theo dõi về Sở để cấu hình, phục vụ việc giám sát.

“Khi xét nghiệm có kết quả sẽ được cập nhật thông tin qua QR Code trên thẻ, từ đó lực lượng chức năng sẽ kiểm soát, quản lý shipper có đủ điều kiện giao hàng hay không. Mặt khác, QR Code trên thẻ sẽ hiển thị thông tin nhân viên giao hàng thuộc hệ thống nào, tránh việc giả thẻ giao hàng”, anh Sang nói.

Trung úy Huỳnh Phú Hải, cán bộ Công an Q.Sơn Trà, cho biết dựa vào thẻ giao hàng có QR Code, khi các shipper di chuyển qua các chốt sẽ được kiểm tra chặt chẽ. “Các shipper phải có đầy đủ giấy tờ, đặc biệt là thông tin từ QR Code và xác minh điểm đi, điểm đến rõ ràng thì chúng tôi mới cho qua...”, trung úy Hải nói.

Ngày 2.9, trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Q.Hải Châu cho biết trước khi sử dụng flycam để giám sát người dân thì tại khu vực các kiệt hẻm sâu đã xảy ra tình trạng người dân ra khỏi nhà, thậm chí “coi thường lực lượng chống dịch cơ sở”. Tuy nhiên, sau vài ngày triển khai bay flycam, kết hợp với camera an ninh được lắp đặt trong kiệt, hẻm bước đầu ghi nhận người dân đã chấp hành tốt quy định “ai ở đâu thì ở đó”.

“Hình ảnh thu thập từ flycam sẽ được truyền về cơ quan chức năng quận, lãnh đạo Q.Hải Châu sẽ trực tiếp giám sát dữ liệu này. Đã có một số trường hợp được chứng minh bằng hình ảnh, công an đã xuống tận nơi nhắc nhở. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở và sẽ xử lý nghiêm đối với người vi phạm”, vị lãnh đạo Q.Hải Châu thông tin.

Theo Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu), trên địa phận phường trước đây đã bố trí rất nhiều camera an ninh trong kiệt hẻm. Mới đây, lực lượng chức năng lắp đặt tăng cường thêm tại các vị trí “góc chết” hàng chục camera để giám sát sâu trong các kiệt hẻm khi Đà Nẵng phong tỏa. “Công an khu vực sẽ túc trực giám sát camera, kết hợp với dữ liệu từ flycam để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đặc biệt, từ hình ảnh ghi lại sẽ giám sát, xử lý nặng đối với người vi phạm phòng chống dịch Covid-19”, đại diện Công an P.Bình Hiên thông tin.