Hai phụ nữ Việt vào Top 100 phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới

Về Thu Trang, cô bắt đầu tham gia các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã từ năm 16 tuổi. Cô đang thực hiện các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi, Campuchia và Việt Nam, đồng thời là đại sứ cho Quỹ United for Wildlife của Hoàng gia Anh. Nỗ lực của cô gái trẻ trong việc chống lại nạn buôn lậu và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp thể hiện qua những giải thưởng quốc tế như “Women of the Future” khu vực Đông Nam Á; nằm trong danh sách “30 under 30” năm 2018 thực hiện bởi Forbes Vietnam.