Thầy cô giáo gây 'sốt' mạng xã hội: Chế nhạc Sơn Tùng, nhảy Đàn gà con

Trái ngược với hình ảnh nghiêm nghị trên bục giảng theo quan niệm truyền thống, ngày nay, môi trường giáo dục đã cởi mở hơn, khoảng cách thầy trò từ đó được rút ngắn lại. Khi mạng xã hội phủ sóng khắp nơi, hình ảnh thầy, cô giáo “cute hạt me” lại có cơ hội để được lan tỏa

Thầy giáo dạy nhảy bài 'Đàn gà con'

Thầy Mai Xuân Mùi (60 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi Đà Nẵng) được dân mạng bình chọn là “thầy giáo đáng yêu nhất quả đất” sau khi đoạn clip mua “Đàn gà con” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, thầy Mai Xuân Mùi đã múa uyển chuyển trên nền nhạc Đàn gà con. Dù đã lớn tuổi, nhưng sự thuần thục của thầy giáo trong từng động tác của bài múa thiếu nhi khiến người xem thích thú.

Hình ảnh thầy Mai Xuân Mùi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Ảnh cắt từ clip Qua đoạn clip ngắn, nhiều người đã bày tỏ ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của thầy Mùi và gửi lời chúc sức khỏe đến thầy.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, thầy Mùi cho biết, đoạn clip trên được quay khi thầy đang đi tập huấn tổng phụ trách đội tại Thừa Thiên - Huế. Thầy Mùi cũng là người gắn bó với công tác đội nên không chỉ riêng bài Đàn gà con, mà thầy Mùi có thể múa tất cả những bài hát cho đội viên.

Hiện thầy Mùi vừa nghỉ hưu và chuẩn bị nhận nhiệm vụ phụ trách câu lạc bộ tổng phụ trách đội tại TP Đà Nẵng.

Cô giáo tuổi Hợi gây “sốt” vì cực sexy

"Hot face" Trần Đinh Thanh Nhàn (sinh năm 1995) là giáo viên ở TP.HCM. Cô Nhàn nổi tiếng trên mạng xã hội với tà áo dài trắng đứng trên bục giảng. Cô giáo 9X được biết đến vì vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Ngoài khả năng tiếng Anh trau chuốt, cô giáo Nhàn còn giỏi tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha.

Nữ giáo viên 9X cực sexy có hơn 100 ngàn lượt theo dõi trên Facebook FBNV Ngoài thời gian trên lớp và dạy thêm ở nhà, Thanh Nhàn còn đi hát với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Tây Ban Nha. Hiện Facebook của Thanh Nhàn có hơn 100 ngàn lượt theo dõi, các bài đăng của nữ giáo viên cũng luôn có lượt tương tác cao trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng vì cô giáo quá “hot” có thể làm học sinh không tập trung học, nhưng Thanh Nhàn cho biết, cô chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến học trò cũng như không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thầy giáo múa trên bục giảng phụ họa cho học sinh

Mới đây, clip về tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình – giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đứng trên bục giảng múa phụ họa cho học sinh hát bài Bụi phấn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh học sinh của lớp 11 chuyên Toán trường Phổ thông năng khiếu – Đại học Quốc gia TP.HCM đang cùng nhau hát bài Bụi phấn, phía trên bục giảng, thầy Trình múa phụ họa với những động tác hết sức hồn nhiên và đáng yêu.

Chia sẻ với Thanh Niên, TS Trình cho biết, ngày 15.11, khi bước vào lớp, học trò tặng hoa và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm nhận được học sinh muốn thể hiện một tiết mục văn nghệ cả thầy và trò cùng có những phút ngẫu hứng, phối hợp ăn ý cùng nhau.

Thầy giáo chế nhạc Sơn Tùng M-TP để dạy tiếng Anh

Ngay khi đoạn clip nhạc chế của thầy giáo trẻ Nguyễn Thái Dương (sinh năm 1991) được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen của học sinh. Theo đó, lời bài hát được thầy giáo Dương viết dựa trên nền nhạc bài hát We don’t talk any more (Charlie Puth) và Chúng ta không thuộc về nhau (Sơn Tùng M-TP). Trong clip, thầy Dương hóa thân thành ông bụt để clip hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh.

Thầy Dương táo bạo với ý tưởng chế nhạc để học sinh ghi nhớ tiếng Anh Ảnh cắt từ clip Trong clip này, thầy Dương đã truyền tải là những câu, từ ngữ tiếng Anh cơ bản nhưng hay bị dùng sai trong giao tiếp hằng ngày và hướng dẫn cách sử dụng đúng. Ví dụ như: "Muốn nói tôi chọn nhớ nói I choose, chứ không phải I choice, choice danh từ bạn nhớ nha"; "See tức thấy một điều gì, look cố ý chủ động nhìn. Sometimes I look but can't see, nhìn mà không thấy chi"...

Thầy Dương hiện đang giảng dạy tiếng Anh giao tiếp tại TP.HCM. Và vì muốn mọi người ghi nhớ dễ dàng hơn tiếng Anh, thầy Dương đã cho ra đời nhiều clip dạy tiếng Anh qua mạng.