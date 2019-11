Khát khao trở lại bục giảng của thầy giáo 'nghỉ hưu' tuổi 30

Điều duy nhất níu thầy giáo trẻ bao năm qua chưa viết lá thư là đôi chân không còn lành lặn. Nhưng tấm lòng người thầy luôn mong muốn được cống hiến cho giáo dục cứ thôi thúc, đến cả trong giấc mơ cũng hiện về. Đó là câu chuyện của thạc sĩ Đặng Hoàng An (30 tuổi, nguyên giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Trên chiếc xe lăn được học trò cũ về thăm, đưa đi dạo, anh An thấy hạnh phúc vô cùng. “Ngày đầu khi nhận lớp ở một trường tư thục, học sinh đứng lên hỏi: “Giờ ông muốn chủ nhiệm mấy ngày?”. Có lẽ vì tốt nghiệp ngành tâm lý - giáo dục nên ít nhiều mình hiểu được dù các em ngỗ nghịch hay cá biệt thì sâu thẳm bên trong vẫn là những học sinh có tố chất riêng và cần được tôn trọng. Mình tâm huyết với việc dùng tình thương để cảm hóa và rồi trở thành người lắng nghe, đồng hành cùng các em”, anh An kể.

Nỗi ám ảnh kéo dài suốt 3 năm, đến năm lớp 4, anh gặp được người thầy rất tâm lý và kiên nhẫn dạy dỗ cho anh từng phép toán, con chữ. Sự ân cần, chu đáo của thầy đã trở thành hình mẫu cho anh noi theo và quyết tâm theo đuổi nghề giáo chỉ với hy vọng môi trường học đường sau này không còn tồn tại bạo lực như anh đã trải qua.

Từ đó, suốt những năm tháng đi học, những giờ ra chơi anh hay lén lên bàn thầy cô để ngồi và tưởng tượng ra cảnh sau này mình đứng trên bục giảng, cứ thế giấc mơ lớn dần.

Nhưng chỉ sau 4 tháng làm giảng viên thì biến cố ập đến, anh bị ngã cầu thang từ tầng 2 xuống ảnh hưởng đến đôi chân (bác sĩ chẩn đoán do tụt can xi máu). Cộng thêm chứng suy giảm hệ thống miễn dịch, nên đôi chân ngày càng trở nặng nhưng không thể can thiệp để mổ. Vì sức khỏe quá yếu, máu trong người đang có vấn đề nên tỷ lệ thành công khi lên bàn mổ là rất thấp. Bác sĩ trả về, gia đình ai cũng nghĩ anh sẽ không qua khỏi.