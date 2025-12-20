Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp giã gạo vang vọng núi rừng đã ngân lên rộn ràng trong lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai - mang theo niềm vui no ấm, phấn khởi sau một mùa vụ bội thu.

Tối 19.12, UBND xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ hội mừng lúa mới và giao lưu văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai đến tham gia, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống giàu bản sắc.

Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Là cư dân nông nghiệp từ ngàn đời, đồng bào S’tiêng luôn quan niệm “vạn vật hữu linh”, coi cây lúa là vị thần mang linh hồn của sự sống. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, bà con tổ chức lễ mừng lúa mới để tri ân thần lúa, tổ tiên, ông bà - những đấng thiêng liêng đã phù hộ cho buôn sóc mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ.

Lễ Cran la pră pva - lễ mừng lúa mới - không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn đậm tính nhân văn. Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con cháu, ứng xử với thiên nhiên và vun đắp các mối quan hệ gia đình, cộng đồng.

Trong ngày hội, mọi hiềm khích, hiểu lầm nếu có cũng được xóa bỏ. Bà con tay bắt mặt mừng, cùng nhau đoàn kết, chung bờ rẫy, chung ruộng nương, no đói có nhau, góp phần xây dựng cộng đồng người S’tiêng ngày càng gắn bó và phát triển bền vững.