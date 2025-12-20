Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng
Video Đời sống

Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/12/2025 21:18 GMT+7

Trong không khí rộn ràng của tiếng cồng chiêng và nhịp chày giã gạo, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai không chỉ là dịp tri ân thần lúa, tổ tiên sau một mùa vụ bội thu, mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay.

Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp giã gạo vang vọng núi rừng đã ngân lên rộn ràng trong lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai - mang theo niềm vui no ấm, phấn khởi sau một mùa vụ bội thu.

Tối 19.12, UBND xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ hội mừng lúa mới và giao lưu văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai đến tham gia, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống giàu bản sắc.

Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Là cư dân nông nghiệp từ ngàn đời, đồng bào S’tiêng luôn quan niệm “vạn vật hữu linh”, coi cây lúa là vị thần mang linh hồn của sự sống. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, bà con tổ chức lễ mừng lúa mới để tri ân thần lúa, tổ tiên, ông bà - những đấng thiêng liêng đã phù hộ cho buôn sóc mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ.

Lễ Cran la pră pva - lễ mừng lúa mới - không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn đậm tính nhân văn. Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con cháu, ứng xử với thiên nhiên và vun đắp các mối quan hệ gia đình, cộng đồng.

Trong ngày hội, mọi hiềm khích, hiểu lầm nếu có cũng được xóa bỏ. Bà con tay bắt mặt mừng, cùng nhau đoàn kết, chung bờ rẫy, chung ruộng nương, no đói có nhau, góp phần xây dựng cộng đồng người S’tiêng ngày càng gắn bó và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của cây phượng vàng bên quốc lộ 56

Choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của cây phượng vàng bên quốc lộ 56

Bên quốc lộ 56, một cây phượng vàng hơn 20 năm tuổi đang bước vào mùa nở rộ, bung sắc vàng rực rỡ giữa những ngày nắng đẹp cuối năm, thu hút sự chú ý của người đi đường và tạo nên khung cảnh choáng ngợp giữa đất trời Châu Đức.

Giảng viên đại học U.80 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng

Nhà thờ tuyệt đẹp trên quốc lộ 51 lên đèn dịp Giáng sinh, ai đi ngang cũng ngoái nhìn

Khám phá thêm chủ đề

S’tiêng Lễ hội mừng lúa mới Đồng Nai Cồng chiêng giã gạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận