Đồng Nai thu hút hơn 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI

Ngày 10.8, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 8 tháng năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì tăng trưởng cao, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu tăng gần 19%, xuất siêu hơn 6,5 tỉ USD, trở thành điểm sáng giúp địa phương giữ vững đà phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu Đồng Nai ước đạt 22,88 tỉ USD, tăng 18,77% so với cùng kỳ, chiếm 8,58% trong tổng kim ngạch 266,44 tỉ USD của cả nước trong 8 tháng 2025, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng chủ lực không chỉ tăng trưởng mạnh về sản lượng mà còn mở rộng giá trị xuất khẩu, trong đó nhóm nông sản chiếm ưu thế như: cao su đạt hơn 811 triệu USD (tăng 125,57%); hạt điều đạt 1,71 tỉ USD (tăng 66,27%); cà phê đạt 1,19 tỉ USD (tăng 34,27%)...

Cảng Phước An (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) ẢNH: C.T.V

Trong khi đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - vốn là thế mạnh của Đồng Nai cũng duy trì tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,67 tỉ USD (tăng 72,3%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,69 tỉ USD ( tăng 40,24%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2,17 tỉ USD (tăng 9,03%)…

Về thị trường, Mỹ vẫn là đối tác, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai, chiếm 34,58% tổng kim ngạch xuất khẩu, với các mặt hàng chủ lực như giày dép, gỗ, sản phẩm điện tử. Bên cạnh đó, các thị trường như Trung Quốc cũng chiếm 12%, Nhật Bản chiếm 8,1% và Hàn Quốc 4,1%. Việc duy trì ổn định ở các thị trường truyền thống, đồng thời khai thác thêm các thị trường mới nổi đang giúp Đồng Nai mở rộng không gian phát triển cho xuất khẩu, gia tăng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng của Đồng Nai cũng đạt 16,33 tỉ USD, tăng 17,28% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu lớn như hạt điều 2,03 tỉ USD (tăng 68,29%), linh kiện điện tử 1,6 tỉ USD (tăng 58,9%), cao su 302 triệu USD (tăng 51,38%), gỗ nguyên liệu 265 triệu USD (tăng 38,35%)...các mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, không gây áp lực lớn tới cán cân thương mại.

Ngược lại, việc nhập khẩu nguyên liệu kịp thời đã giúp duy trì chuỗi sản xuất, đảm bảo khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn.

Cầu Mã Đà vừa được động thổ ngày 19.8, góp phần kết nối Bình Phước cũ và tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kết quả là Đồng Nai đạt thặng dư thương mại hơn 6,5 tỉ USD sau 8 tháng, mức xuất siêu ấn tượng, góp phần tích cực vào cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu cả nước trong 8 tháng đầu năm là 13,99 tỉ USD.

Cũng trong 8 tháng năm 2025, Đồng Nai đã thu hút hơn 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI, với 121 dự án mới và 121 dự án tăng vốn; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 86.700 tỉ đồng, trong đó có 70 dự án cấp mới và 28 dự án tăng vốn. Sau khi hợp nhất địa bàn với Bình Phước (cũ), không gian phát triển của tỉnh cũng được mở rộng, quỹ đất dồi dào và lợi thế về liên kết vùng đã giúp Đồng Nai tăng sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng Nai đang nỗ lực tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng kết nối, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng nhân lực. Đây là những yếu tố then chốt giúp gia tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất nhập khẩu bền vững và tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.