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Dòng người vượt biên ồ ạt đổ vào Tây Ban Nha, 18 người thiệt mạng
Video Thế giới

Dòng người vượt biên ồ ạt đổ vào Tây Ban Nha, 18 người thiệt mạng

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Theo Reuters ngày 31.7, đã có 18 người thiệt mạng trong làn sóng người di cư bằng đường biển và đường bộ từ Morocco ồ ạt tìm cách vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Truyền thông Tây Ban Nha ngày 30.7 ước tính có từ 2.000 đến 3.000 người đã tràn qua biên giới trên biển và trên bộ giáp với Morocco để vào Ceuta chỉ trong vài giờ. Đám đông chủ yếu là nam thanh niên, xen lẫn một số gia đình có phụ nữ và trẻ em. Lực lượng biên phòng Tây Ban Nha mô tả tình hình “hoàn toàn hỗn loạn”.

Các video cho thấy hàng trăm người di cư bơi hoặc nổi trên phao từ phía Morocco, và những người khác phá vỡ một cổng trên đất liền và chạy vào thành phố. Một số video khác cùng ngày 30.7 cho thấy đám đông xông vào các tòa nhà và tràn vào khu phức hợp cửa khẩu biên giới tại Beni Ansar, Morocco, giáp biên giới với Melilla của Tây Ban Nha.

Ceuta và Melilla là hai địa phương duy nhất có đường biên giới trên bộ của Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi. Định kỳ thường có những đợt gia tăng đột biến các vụ vượt biên trái phép của người di cư tìm cách đến châu Âu.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo điều động khẩn cấp 60 binh sĩ và 30 cảnh sát đến Ceuta để ổn định trật tự. Người đứng đầu chính quyền Ceuta Juan Jesus Vivas cho biết các trung tâm tiếp nhận đã quá tải. Ông đề nghị chính quyền trung ương nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, tuy nhiên đã bị bác bỏ vì “không phù hợp quy định”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết vẫn sẽ có “phản ứng ngay lập tức”. Ông khẳng định đang huy động mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền Morocco để sớm khôi phục trật tự. Tại khu vực giáp ranh, lực lượng an ninh Morocco cũng đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tập trung sát biên giới.

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Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ra tuyên bố tại Ceuta, trong bối cảnh người di cư ồ ạt vượt biên bằng đường bộ và đường biển từ Morocco vào lãnh thổ Tây Ban Nha, ngày 31.7.2026

ẢNH: REUTERS

Một cư dân địa phương nói rằng: “Thật sự đáng hổ thẹn. Giải pháp duy nhất tôi thấy là Tây Ban Nha nên làm như ông Donald Trump và bắt đầu trục xuất người nhập cư. Trên hết, họ phải triển khai hải quân ở biên giới để ngăn chặn bất kỳ ai vượt biên. Bởi vì nếu điều này đã là một nỗi hổ thẹn vào năm 2021, thì bây giờ còn tệ hơn nữa. Làm ơn, Thủ tướng Sanchez, hãy làm gì đó đi. Nếu không thì hãy từ chức”.

Mỹ đã lên tiếng về diễn biến trên. Fox News ngày 30.7 dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Tổng thống Donald Trump từ lâu đã cảnh báo châu Âu về những hậu quả nếu họ tiếp tục thực hiện các chính sách toàn cầu hóa cực tả, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho làn sóng di cư ồ ạt”.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 30.7 kêu gọi tạm đình chỉ quy chế visa đi lại trong khối Schengen đối với Tây Ban Nha. Trước đó, Ngoại trưởng Antonio Tajani nói rằng: “Những hình ảnh từ Ceuta cho thấy quyết định của chính phủ Madrid cấp quyền công dân Tây Ban Nha, và do đó là quyền công dân châu Âu, cho hơn 500.000 người nhập cư bất hợp pháp là hoàn toàn sai lầm và khuyến khích nạn buôn người”.

Ông Tajani ám chỉ việc Madrid hồi tháng 4 đã cấp quy chế pháp lý cho 500.000 người nhập cư không giấy tờ để họ tham gia thị trường lao động.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Luis Albares phản bác tuyên bố của người đồng cấp Ý là nhằm lợi dụng vấn đề nhập cư để phục vụ mục đích chính trị.

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