Dự án của gen Z kéo bạn trẻ ra khỏi… màn hình

Hành trình mang tên "Chạm xanh", dự án hướng đến việc xây dựng thói quen sống lành mạnh và cân bằng hơn cho người trẻ, được nhóm học sinh tại Quảng Trị khởi động từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống học đường. Thành lập từ tháng 2.2026, "Chạm xanh" không lựa chọn cách tuyên truyền bằng những thông điệp khô khan hay các bài diễn thuyết nặng lý thuyết. Thay vào đó, các thành viên muốn tạo ra những trải nghiệm thực tế, nơi người trẻ được vận động, gặp gỡ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho nhau.

Khánh Đan, cô nữ sinh năng động, thủ lĩnh của "Chạm xanh" ẢNH: THANH LỘC

"Run To Shine" là một trong những hoạt động nổi bật của dự án "Chạm xanh", được thiết kế theo hình thức kết hợp vận động và giải đố theo nhóm. Điều mà "Run To Shine" hướng đến là giúp mỗi người dám bước ra khỏi những thói quen thụ động thường ngày để vận động, kết nối và trải nghiệm nhiều hơn với cuộc sống thực.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, chia sẻ kiến thức và tổ chức sân chơi dành cho giới trẻ, dự án mong muốn nhắc mọi người rằng việc chăm sóc bản thân không chỉ nằm ở thành tích học tập hay công việc, mà còn ở cách duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực mỗi ngày.

Các thành viên của "Chạm xanh" cũng muốn gửi gắm thông điệp: vận động không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao hay áp lực. Đôi khi chỉ cần dành thời gian chạy bộ, chơi thể thao hoặc tham gia một hoạt động ngoài trời cũng đã là cách để chăm sóc bản thân tốt hơn giữa cuộc sống hiện đại nhiều áp lực.

Người sáng lập dự án "Chạm xanh" là Lê Phan Khánh Đan, học sinh lớp 12 chuyên sử - địa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị). Ý tưởng thực hiện "Chạm xanh" xuất phát từ chính những điều em thấy được ở bạn bè đồng trang lứa và chính bản thân mình.

Những trò chơi trong "Chạm xanh" kéo bạn trẻ ra khỏi điện thoại, máy tính để…vận động, vui vẻ ẢNH: THANH LỘC

"Em thấy nhiều bạn trẻ hiện nay bị cuốn vào áp lực học tập, mạng xã hội và thành tích mà quên mất việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Vì vậy, em và các bạn trong nhóm muốn tạo ra một không gian để mọi người có thể kết nối, vận động và lan tỏa những giá trị tích cực", Khánh Đan chia sẻ.

Theo Đan, việc lựa chọn chủ đề "thiếu vận động ở giới trẻ" cho mùa đầu tiên của dự án không phải điều ngẫu nhiên. Khi việc học tập lẫn giải trí ngày càng phụ thuộc vào thiết bị công nghệ, nhiều học sinh dần hình thành thói quen ngồi lâu, ít tham gia hoạt động ngoài trời và thiếu cân bằng trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ tạo ra sân chơi dành cho giới trẻ, "Chạm xanh" còn hướng đến những giá trị sẻ chia với cộng đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm sẽ được dùng để hỗ trợ các em nhỏ tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Quảng Trị.

Với các thành viên dự án, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cách gửi đi sự quan tâm và yêu thương dành cho những hoàn cảnh cần được đồng hành nhiều hơn. "Chúng mình tin rằng những điều tốt đẹp dù nhỏ bé vẫn có thể tạo nên thay đổi tích cực, và mỗi người tham gia chương trình hôm nay đều đang góp phần vào hành trình ấy", Lê Hoài Nhi, một thành viên của dự án, cho biết.