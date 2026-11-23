U.17 Fiji và U.17 New Zealand có giống nhau?

Trước khi chính thức bước vào hành trình tại FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có trận giao hữu với U.17 Fiji tại Qatar. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng 2-0, qua đó có thêm cơ hội kiểm tra đội hình và đánh giá khả năng vận hành lối chơi trước giải đấu.

Đáng chú ý, Fiji và New Zealand đều là những đại diện của bóng đá châu Đại Dương. Vì vậy, cuộc đối đầu với Fiji có thể mang đến một số kinh nghiệm tham khảo cho U.17 Việt Nam trước trận đấu quan trọng với New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G.

Ảnh: FPT PLAY

U.17 Việt Nam và U.17 Fiji trong trận đấu trước thềm World Cup ẢNH: VFF

Dù vậy, không thể đánh đồng trình độ chuyên môn của 2 đội bóng. New Zealand có nền tảng phát triển bóng đá trẻ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế riêng, trong khi những gì Fiji thể hiện ở trận giao hữu không nhất thiết phản ánh cách New Zealand sẽ tiếp cận trận đấu.

Giá trị lớn nhất của chiến thắng 2-0 trước Fiji nằm ở việc U.17 Việt Nam có thêm một trận đấu thực tế để thử nghiệm những phương án chiến thuật, kiểm tra sự phối hợp giữa các tuyến và hoàn thiện quá trình chuẩn bị.

Với một đội bóng trẻ, những trận giao hữu như vậy đặc biệt cần thiết. Ban huấn luyện không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn có thể đánh giá khả năng triển khai bóng, duy trì cự ly đội hình và phản ứng của các cầu thủ trước những tình huống khác nhau trên sân.

Cầu thủ 2 đội chụp ảnh cùng nhau sau trận đấu ẢNH: VFF

Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của quá trình chuẩn bị chỉ có thể được kiểm chứng khi đội tuyển bước vào những trận đấu chính thức có cường độ và áp lực cao hơn.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng 2-0 trước Fiji là cách U.17 Việt Nam ghi cả 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút. Ở phút 23, Lê Sỹ Bách thoát xuống phía sau hàng phòng ngự đối phương, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn để mở tỷ số. Chỉ 1 phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt.

Cả 2 bàn thắng đều cho thấy khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển nhanh và xử lý quyết đoán. Đây có thể là phương án đáng cân nhắc khi U.17 Việt Nam gặp New Zealand.

Đáng chú ý, Sỹ Bách tiếp tục ghi dấu ấn tại World Cup bằng pha đánh gót mở tỷ số trước Bỉ. Trong khi đó, Nguyễn Lực không chỉ kiến tạo ở trận gặp Fiji mà còn ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc vào lưới Bỉ.

U.17 Việt Nam từng thắng đội cùng châu lục với New Zealand: Lợi thế gì?

Những màn trình diễn này cho thấy các cầu thủ tấn công của U.17 Việt Nam có thể tạo khác biệt bằng nhiều cách, từ phối hợp bóng sống đến tận dụng tình huống cố định.

Một chi tiết khác là trong trận gặp Fiji, HLV Cristiano Roland đã trao cơ hội thi đấu cho tất cả cầu thủ, ngoại trừ vị trí thủ môn. Việc thử nghiệm rộng rãi lực lượng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở lựa chọn nhân sự cho những trận đấu quan trọng tại World Cup.

Tuy nhiên, New Zealand không phải Fiji. Thất bại 0-3 trước Mali cho thấy đại diện châu Đại Dương gặp khó khăn trước sức ép và tốc độ của đối thủ, nhưng chưa đủ để kết luận đội bóng này sẽ tiếp tục bộc lộ những khoảng trống tương tự khi gặp Việt Nam.

Trận thua Bỉ cho thấy U.17 Việt Nam cần cải thiện điều gì?

Ở trận ra quân ngày 20.11, U.17 Việt Nam gây bất ngờ khi mở tỷ số trước U.17 Bỉ ngay phút 4. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đương kim á quân châu Âu.

Tuy nhiên, U.17 Bỉ nhanh chóng chứng minh sức mạnh khi ghi liên tiếp 3 bàn nhờ công của Tinus Moorthamer ở phút 39, Kiyan Achahbar ở phút 42 và Anthony Philips ở phút 60.

Đến phút 84, Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Dù không thể giành điểm, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn cho thấy khả năng tạo ra những khoảnh khắc đột biến trước đối thủ mạnh.

U.17 Việt Nam hướng đến mục tiêu có điểm trận gặp U.17 New Zealand ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Điểm tích cực là cả 2 bàn thắng đều xuất phát từ các tình huống cố định. Điều này cho thấy thầy trò HLV Cristiano Roland có thể khai thác những phương án tấn công không đòi hỏi phải kiểm soát bóng vượt trội.

Tuy nhiên, 3 bàn thua cũng đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đối phương tăng tốc, áp sát nhanh và liên tục gây sức ép.

Nếu phát huy được khả năng phối hợp nhanh, khai thác khoảng trống và tận dụng cơ hội, U.17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng đến kết quả tích cực trước New Zealand, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng FIFA U.17 World Cup 2026.

Dự đoán: U.17 Việt Nam thắng 1-0.