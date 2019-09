An Giang hút khách du lịch nhờ ứng dụng công nghệ 4.0

Những năm trước, du khách đến An Giang chưa cao, nhưng từ năm 2010 trở về sau tăng nhanh. Cụ thể, năm 2010 tỉnh đón 4,7 triệu lượt khách, đến năm 2015 đón 6,3 triệu lượt khách. Năm 2017 đón 7,3 triệu lượt khách, năm 2018 đón 8,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 4.800 tỉ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2019, An Giang đón trên 3,2 triệu lượt khách, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2018.

Lượng khách đến An Giang ngày càng tăng nhờ sự năng động của chính quyền sở tại cùng với việc chấn chỉnh tệ nạn văn hóa , xã hội tại các điểm du lịch. Ông Đặng Đức Phong, Trưởng phòng Xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến Thương mại - Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết lúc trước du khách biết đến cảnh đẹp của An Giang như rừng tràm Trà Sư , Thất Sơn hùng vĩ… qua tranh ảnh, sách báo là chính. Còn bây giờ, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin , những ngóc ngách ẩn khuất như cây thốt nốt hình trái tim, “tuyệt tình cốc” ở hồ Tà Pạ, các suối nước và ao hồ trên núi, nhà thờ và chùa cổ ở cù lao Giêng, các món ăn ngon miệt vườn… được du khách khám phá và khai thác hình ảnh triệt để khi đến An Giang.