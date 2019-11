Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ và làng gốm Thanh Hà

Ngày 20.11, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình Hội An ( Thành phố Hội An, Quảng Nam ) cho biết sẽ miễn vé tham quan khu phố cổ và làng gốm Thanh Hà chỉ vào ngày 4.12.2019.

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình Hội An cũng đề nghị các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Thanh Hà hướng dẫn các chủ di tích tư nhân, tập thể, các di tích thuộc nhà nước quản lý trong tuyến tham quan tại khu di sản, làng gốm Thanh Hà mở cửa đón tiếp khách tham quan, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Phố cổ Hội An

Việc miễn vé tham quan khu phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà vào ngày 4.12 nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và 10 năm ngày Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.