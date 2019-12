Hội An trình diễn pháo hoa, tổ chức dạ hội chào năm mới 2020

Theo UBND Thành phố Hội An (Quảng Nam) từ đêm 24.12.2019, tuyến đường Nguyễn Phúc Chu và khu vực Vườn tượng An Hội sẽ trở nên lộng lẫy hơn với các cụm trang trí, bày biện độc đáo trên đường và tại các nhà hàng trong khu vực.

Từ đêm 28.12, tại Vườn tượng An Hội diễn ra hoạt động “Chợ ẩm thực di sản Hội An – Dinh dưỡng và sức khỏe ” do Hiệp hội du lịch Quảng Nam phối hợp các nhà hàng, doanh nghiệp tại Hội An tổ chức, nhằm giới thiệu cho du khách những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực phố Hội.