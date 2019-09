Vì sao Hạ Long, Hội An… vào chiến dịch quảng bá của Louis Vuitton?

Ngay khi LV ra mắt video quảng bá vào 10.9, cộng đồng mạng đã choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh đẹp Việt Nam gồm vịnh Hạ Long, Ninh Bình, phố cổ Hội An, Sa Pa… xuất hiện. Chiến dịch quảng bá túi xách mới nhất này có tên The Spirit of Travel được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam. Theo trang web của hãng này, chiến dịch The Spirit of Travel là một chuyến du ngoạn từ vịnh Hạ Long đến Ninh Bình của nhiếp ảnh gia Angelo Pennetta cùng các người mẫu hàng đầu Rianne van Rompaey, Fei Fei Sun và Kit Butler.