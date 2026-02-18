Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu CLB CAHN - Tampines cực hay hôm nay: Thử thách khắc nghiệt, quyết vào tứ kết

Nhiệm vụ nặng nề nhưng khả thi với CLB CAHN

Trận lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á 2025-2026 giữa Tampines Rovers và CLB CAHN diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore), phát sóng trực tiếp trên TV360. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Alexandre Polking sau biến cố ngoài sân cỏ ở lượt đi.

Theo phán quyết của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), CLB CAHN bị xử thua 0-3 do sử dụng Rogerio Alves và Stefan Mauk khi cả 2 đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng và phải bị treo giò. Vì vậy, chiến thắng 4-0 của đội bóng ngành công an trên sân Hàng Đẫy ngày 11.2 bị hủy, đồng thời CLB CAHN bị phạt 2.000 USD và cắt 50% khoản hỗ trợ tham dự giải, từ 80.000 USD xuống còn 40.000 USD.

Quang Hải và các đồng đội sẽ phải thắng với cách biệt lớn để CLB CAHN đi tiếp ẢNH: CLB CAHN

Với kết quả bị điều chỉnh, CLB CAHN buộc phải thắng cách biệt tối thiểu 4 bàn ở lượt về mới có thể giành quyền vào tứ kết. Nhiệm vụ được đánh giá rất nặng nề cho thầy trò HLV Alexandre Polking nhưng thực tế là ở trận lượt đi họ đã làm được nên người hâm mộ có quyền hy vọng và lạc quan rằng CLB của Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết.

HLV Polking nhận trách nhiệm

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 17.2, HLV Polking thừa nhận sai sót thuộc về CLB CAHN. “Chúng tôi đã được nhắc rằng phải tự kiểm tra và lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ”, ông nói. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng những vấn đề có thể làm thay đổi cục diện cả cặp đấu cần được trao đổi minh bạch hơn giữa các bên liên quan, nhấn mạnh: “Một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân”.

Trong khi đó, Tampines Rovers chuẩn bị cho trận đấu theo cách riêng. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đội bóng Singapore đã thay HLV khi ông Noh Rahman bị sa thải và ông Robert Eziakor tạm quyền dẫn dắt ở trận tái đấu. HLV Eziakor khẳng định toàn đội không bị chi phối bởi những câu chuyện ngoài sân cỏ.

Với CLB CAHN, chuyến làm khách tối nay không chỉ là cuộc lật ngược tình thế, mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Polking chứng minh năng lực bằng màn trình diễn trên sân, sau bài học đắt giá từ sai sót vừa qua.

Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360.