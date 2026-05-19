Elon Musk thất bại trước Sam Altman trong vụ kiện về tương lai của OpenAI

Bồi thẩm đoàn vừa bác bỏ các cáo buộc của Elon Musk cho rằng OpenAI dưới sự dẫn dắt của Sam Altman đã làm giàu bất chính, phản bội sứ mệnh hoạt động vì lợi ích cộng đồng khi chuyển hướng thành một doanh nghiệp thương mại. Tòa phán quyết rằng Elon Musk đã để quá lâu trước khi khởi kiện công ty này.

OpenAI thắng lớn, Elon Musk tiếp tục kháng cáo

Dù phiên tòa tại Oakland (Mỹ) trong suốt một tháng qua quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, dòng tiền khổng lồ và những tranh cãi xoay quanh trí tuệ nhân tạo, yếu tố mang tính quyết định cuối cùng lại nằm ở mốc thời gian pháp lý.

Sau thất bại pháp lý của Elon Musk, OpenAI được cho là đang tăng tốc kế hoạch IPO nghìn tỉ USD Ảnh: Reuters

Elon Musk, Sam Altman và đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman đã bắt đầu thảo luận về việc chuyển OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận từ năm 2017, tức hai năm sau khi công ty được thành lập. Đến năm 2019, sau khi Elon Musk đã rời đi, OpenAI thành lập bộ phận hoạt động vì lợi nhuận nhằm huy động vốn đầu tư, trong khi tổ chức mẹ vẫn duy trì mô hình phi lợi nhuận.

Theo luật Mỹ, các cáo buộc vi phạm nghĩa vụ của một tổ chức từ thiện chỉ có thời hạn khởi kiện trong vòng 3 năm. Trong khi đó, cáo buộc làm giàu bất chính chỉ có thời hạn 2 năm. Đây là lý do chính khiến vụ kiện của Elon Musk bị bác bỏ.

Điều đó cũng đồng nghĩa các tranh luận xoay quanh tính đúng sai trong lập luận của Elon Musk, bản chất công nghệ AI hay việc ông thực sự có lý hay chỉ đang tìm cách làm suy yếu một đối thủ cạnh tranh mà mình từng đồng sáng lập đều chưa từng được xem xét tại tòa.

Bất chấp việc vụ kiện bị bác bỏ nhanh chóng, luật sư chính của Elon Musk là Marc Toberoff vẫn tuyên bố ngắn gọn sau phán quyết: "Chúng tôi sẽ kháng cáo".

Bên ngoài tòa án liên bang Ronald V. Dellums, luật sư của OpenAI là Bill Savitt cho biết ông hài lòng khi bồi thẩm đoàn đồng tình với quan điểm rằng vụ kiện của Elon Musk "chỉ là một câu chuyện được dựng lên sau này và không phản ánh thực tế".

Bill Savitt cũng chỉ trích chủ sở hữu nền tảng X là "đạo đức giả", đồng thời bác bỏ khả năng kháng cáo sẽ thay đổi cục diện vụ việc.

Việc Elon Musk tạm thời không còn là mối đe dọa pháp lý trực tiếp có thể mở đường để OpenAI tăng tốc kế hoạch IPO vốn đã được chuẩn bị từ lâu. Dù chưa tạo ra lợi nhuận thực sự, OpenAI hiện được định giá khoảng 500 tỉ USD và nhận được nguồn vốn đầu tư khổng lồ, trong đó Microsoft đang nắm gần 30% cổ phần.

"Cha đẻ" của Chat GPT hiện thu hút hơn 80% dòng vốn dành cho các startup AI trên thị trường. Trong bối cảnh đó, OpenAI được cho là đã làm việc với nhiều ngân hàng suốt nhiều tháng để chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, với quy mô có thể đạt mức định giá 1.000 tỉ USD, trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ).

Elon Musk từng đầu tư gần 50 triệu USD để tham gia thành lập OpenAI vào năm 2015 nhằm đối trọng với sự thống trị AI của Google thời điểm đó. Tuy nhiên, ông rời công ty năm 2018 trong bối cảnh nhiều bất đồng và từ đó phát triển các nền tảng AI riêng, đồng thời ký kết thỏa thuận xây dựng trung tâm dữ liệu và siêu máy tính với startup AI Anthropic.

Tuy nhiên, với phong cách quyết liệt và thường xuyên theo đuổi các vụ kiện tụng của Elon Musk, giới quan sát cho rằng cuộc đối đầu giữa tỉ phú này và OpenAI có lẽ vẫn chưa dừng lại.