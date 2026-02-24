Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Emma Raducanu song hành cùng huyền thoại Roger Federer trong vai trò đặc biệt

Tiểu Bảo
24/02/2026 20:47 GMT+7

Tay vợt nữ hàng đầu nước Anh Emma Raducanu đã chính thức tham gia nhóm đại sứ toàn cầu của UNIQLO, cùng với huyền thoại Roger Federer và nhiều VĐV danh tiếng khác.

Emma Raducanu song hành cùng huyền thoại Roger Federer trong vai trò đặc biệt- Ảnh 1.

Emma Raducanu là một trong những VĐV quần vợt có sức ảnh hưởng lớn

ảnh: Linh nhi

Emma Raducanu song hành cùng Roger Federer

Ngày 24.2, thương hiệu thời trang bán lẻ toàn cầu đến từ Nhật Bản UNIQLO chính thức công bố hợp tác cùng Emma Raducanu - nhà vô địch giải US Open 2021 cũng là nữ tay vợt người Anh đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam đơn nữ kể từ năm 1977.

Emma Raducanu (sinh năm 2002) đã đi vào lịch sử như tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở (Open Era) vô địch US Open xuất phát từ vòng loại. Kỳ tích là tay vợt Anh đầu tiên đăng quang đơn nữ Grand Slam kể từ năm 1977 đã được cô xác lập ngay trong lần thứ 2 tham dự.

Sau bước ngoặt lịch sử đó, Raducanu đã thăng tiến vượt bậc và chen vào tốp 10 bảng xếp hạng quần vợt thế giới. Bản lĩnh kiên cường và sức hút truyền thông mạnh mẽ giúp cô là một trong những gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng nhất của làng quần vợt hiện đại.

Emma Raducanu song hành cùng huyền thoại Roger Federer trong vai trò đặc biệt- Ảnh 2.

Emma Raducanu là người Anh đầu tiên vô địch Grand Slam đơn nữ kể từ năm 1977

ảnh: NVCC

Raducanu sẽ trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu mới nhất và sẽ đại diện cho thương hiệu thời trang bán lẻ Nhật Bản tại tất cả các giải đấu quần vợt, bắt đầu từ giải Indian Wells Open tại Mỹ vào tháng 3 năm nay.

Raducanu sẽ phối hợp cùng các đại sứ thương hiệu toàn cầu khác của thương hiệu toàn cầu đến từ xứ sở mặt trời mọc, bao gồm huyền thoại quần vợt Roger Federer, huyền thoại quần vợt xe lăn Shingo Kunieda và nữ diễn viên đoạt giải Oscar Cate Blanchett.

Raducanu chia sẻ: "Tôi rất vui khi gia nhập UNIQLO và được đồng hành cùng đội ngũ đại sứ thương hiệu toàn cầu tuyệt vời của thương hiệu. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng về các giá trị cũng như góc nhìn đối với cuộc sống, văn hóa và xã hội.

Emma Raducanu song hành cùng huyền thoại Roger Federer trong vai trò đặc biệt- Ảnh 3.

Emma Raducanu sẽ gia nhập nhóm đại sứ toàn cầu cùng Roger Federer

ảnh: Linh Nhi

Tôi háo hức được lan tỏa triết lý LifeWear đến với nhiều người hơn qua sự nghiệp quần vợt của mình và cùng với mọi người tại UNIQLO truyền cảm hứng, gắn kết với người trẻ ở khắp mọi nơi".

Được biết, Emma Raducanu từng được dự đoán sẽ sở hữu khối tài sản trên 200 triệu USD (hơn 5.200 tỉ đồng), thể hiện qua việc sớm có hợp đồng với những thương hiệu toàn cầu như Wilson và xuất hiện trên tạp chí Vogue...

Emma Raducanu sẽ chủ động tham gia thiết kế trang phục thi đấu, góp mặt trong các hoạt động gắn kết cộng đồng toàn cầu như huấn luyện dành cho các VĐV trẻ tài năng hoặc các bạn trẻ đến từ các khu vực cần được hỗ trợ. Emma cũng đồng hành cùng UNIQLO trong các dự án cộng đồng thông qua các sáng kiến "Peace for All" và "The Heart of LifeWear".

