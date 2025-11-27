FBI điều tra nhóm nghị sĩ bị ông Trump dọa tử hình vì kêu gọi binh sĩ từ chối 'lệnh bất hợp pháp'

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã yêu cầu được thẩm vấn 6 nghị sĩ quốc hội thuộc đảng Dân chủ sau khi các vị này công bố một video nói với các quân nhân quân đội Mỹ rằng họ có thể từ chối thực hiện các mệnh lệnh bất hợp pháp.

Video có đoạn: “Chính quyền này đang đặt lực lượng quân đội và các chuyên gia cộng đồng tình báo của chúng ta chống lại chính công dân Mỹ. Cũng như chúng tôi, tất cả các bạn đã tuyên thệ bảo vệ và gìn giữ hiến pháp này. Hiện tại, các mối đe dọa đối với hiến pháp của chúng ta không chỉ đến từ nước ngoài, mà còn từ ngay trong nước. Luật pháp của chúng ta rất rõ ràng. Bạn có thể từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp. Bạn phải từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp”.

Một quan chức Bộ Tư pháp giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc thẩm vấn của FBI với các nhà lập pháp là để xác định “liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào không, và sau đó sẽ tiếp tục điều tra thêm”.

FBI đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly tổ chức một cuộc họp thị trấn tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Chiricahua ở Sierra Vista, bang Arizona (Mỹ), ngày 29.5.2025 ẢNH: REUTERS

Động thái này, trước đó đã được Fox News đưa tin, diễn ra sau khi Lầu Năm Góc đe dọa triệu hồi thượng nghị sĩ Mark Kelly, một cựu chiến binh hải quân Mỹ và là một trong sáu nghị sĩ có liên quan, về phục vụ tại ngũ để có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi video của các nghị sĩ là hoạt động truyền thông xã hội “mang tính kích động”.

Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc 6 nghị sĩ Dân chủ về tội kích động nổi loạn, đồng thời cho biết tội danh bị cáo buộc này có thể dẫn đến án tử hình.

Những người chỉ trích ông Trump cho rằng ông đã tìm cách lợi dụng quyền lực của chính phủ để đàn áp những ý kiến bất đồng.

Trong một tuyên bố hôm 24.11, ông Kelly đã bác bỏ lời đe dọa của Lầu Năm Góc, và cho đó là một chiến thuật đe dọa.

Các nhà lập pháp khác đưa ra bình luận trong video được công bố tuần trước bao gồm Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, cựu chuyên gia phân tích của CIA và cựu chiến binh chiến tranh Iraq, cùng các Dân biểu Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio và Chrissy Houlahan, tất cả đều là cựu binh.

Các nghị sĩ đã cùng nhau tạo ra video này trong bối cảnh có nhiều lo ngại từ phía Đảng Dân chủ - và cũng được một số chỉ huy quân đội Mỹ đồng tình - rằng chính quyền Tổng thống Trump đang vi phạm pháp luật khi ra lệnh tấn công các thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribbean.

Lầu Năm Góc lập luận rằng các cuộc không kích là chính đáng vì những kẻ buôn lậu ma túy bị coi là khủng bố.