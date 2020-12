Cùng nhìn lại những chủ nhân giải thưởng The Game Awards giai đoạn 2014-2020

The Game Awards được chính thức thành lập từ năm 2014, cho đến nay đã tìm ra 7 game xuất sắc hằng năm từ rất nhiều thể loại và các nhà phát triển game khác nhau. Với việc The Last of Us 2 giành được giải thưởng danh giá, đây là lúc chúng ta nhìn lại các “bậc tiền bối" đã chiến thắng trong những năm trước.

2014 - Dragon Age: Inquisition

Chương trình The Game Awards lần đầu tiên diễn ra tại The AXIS - Las Vegas tại với 1,9 triệu khán giả chứng kiến Dragon Age: Inquisition đạt được giải thưởng Trò chơi của năm lần đầu tiên. Vào thời điểm đó The Game Awards là một sự kiện lớn, nhưng về số lượng người xem vẫn ít hơn sự kiện năm ngoái khi thu hút 45,2 triệu người xem trên toàn thế giới

Dragon Age: Inquisition được đánh giá là một trong những phần hay nhất trong toàn bộ loạt game, và liên tục nhận được đánh giá hầu hết ở mức 8/10 hoặc cao hơn và thậm chí còn đạt được một vài điểm số tuyệt đối từ những nhà phê bình có tiếng.

2015 - The Witcher 3: Wild Hunt

Năm 2015, giải thưởng The Game Awards tiếp tục phát triển và thu hút 2,3 triệu khán giả chứng kiến The Witcher 3 : Wild Hunt đăng quang là Trò chơi của năm. Thật khó để tranh cãi với quyết định này, vì game nhập vai hoành tráng của CD Projekt Red vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày nay, gần như là một “tượng đài" để so sánh với các game nhập vai khác. Với một số điểm đánh giá hoàn hảo ở mức 9/10, thật khó để tìm thấy một nhà phê bình cho rằng The Witcher 3 là một tựa game tầm thường. Một số người thậm chí còn tranh luận rằng các tính năng từ trò chơi này cũng đã được copy sang những game khác trong thể loại này.

2016 - Overwatch

Vào năm 2016, The Game Awards đã vinh danh Overwatch với giải thưởng danh giá nhất, đánh bại những cái tên như Uncharted 4, Doom và Titanfall 2. Mặc dù Overwatch không phải là tựa game Hero Shooter đầu tiên nhưng nó đã giúp kiểu game này trở nên nổi tiếng. Kể từ đó, vô số trò chơi đã lấy ý tưởng và mở rộng nó, nhưng Overwatch vẫn là một phần quan trọng của thế giới game ngày nay.

2017 - The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, đã giành giải thưởng Trò chơi của năm vào năm 2017. Tính đến thời điểm này, chương trình đã thu về và ấn tượng 11,5 triệu lượt xem, nhiều hơn gấp ba lần so với năm ngoái. Breath of the Wild vẫn là một trò chơi cực kỳ nổi tiếng và đã tiếp tục truyền cảm hứng cho các tựa game có ảnh hưởng khác như Genshin Impact năm nay. Hơn nữa, phần tiếp theo sắp tới - The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 được cho là một trong những tựa game được mong đợi nhất trong năm.

2018 - God Of War

The Game Awards năm 2018 có lượng người xem tăng đột biến - có 26,2 triệu người theo dõi God of War giành được giải thưởng Trò chơi của năm. Là tựa game có ảnh hưởng, phần tiếp theo của loạt game này được các nhà phê bình cũng như người hâm mộ ca ngợi là trò chơi God of War đỉnh nhất.

Trong God of War, người chơi khám phá một câu chuyện thần thoại hoành tráng trong khi chứng kiến sự trở lại của Kratos, một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất trong làng game. Cũng giống như Breath of the Wild trước đó, thông báo về phần tiếp theo của God of War đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice

Mặc dù nổi tiếng với dòng game Dark Souls , FromSoftware đã mang về giải Trò chơi của năm vào năm 2019 với Sekiro: Shadows Die Twice. Mặc dù đây là một tựa game đột phá so với kiểu làm game điển hình của hãng, Sekiro: Shadows Die Twice vẫn có độ khó ở tầm “dã man". Cạnh tranh với nó là các tựa game lớn bao gồm Super Smash Bros. Ultimate, Outer Worlds và Resident Evil 2, khiến chiến thắng này càng ấn tượng hơn. Chương trình này một lần nữa chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc về lượng người xem, với tổng số 45,2 triệu người xem.

2020 - The Last Of Us 2

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi The Last of Us 2 được trao giải Trò chơi của năm tại The Game Awards 2020, vì Naughty Dog đã tạo ra một kiệt tác kỹ thuật và hình ảnh chưa từng có. Đây không phải là giải thưởng duy nhất mà The Last of Us 2 giành được, vì nó cũng đã được trao danh hiệu ấn tượng tại Lễ trao giải Golden Joystick.