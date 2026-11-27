Đưa vào nhóm giá điện sản xuất

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 60 về thực hiện giá bán điện đang được lấy ý kiến, Bộ Công thương đề xuất áp dụng giá điện sản xuất đối với trung tâm dữ liệu, thay cho giá điện kinh doanh nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn và thống nhất cách tính giá điện đối với loại hình hạ tầng số này. Theo đề xuất, hoạt động của trung tâm dữ liệu, gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, máy tính, nguồn điện và thiết bị phụ trợ phục vụ xử lý, lưu trữ dữ liệu, được bổ sung vào nhóm đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất. Còn các cơ sở cung ứng dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung có thể vẫn chịu giá điện kinh doanh.

Nhiều nước phát triển đưa năng lượng tái tạo cung cấp điện trực tiếp cho trung tâm dữ liệu Ảnh: Ng.Nga

Dự thảo tờ trình của Cục Điện lực (Bộ Công thương) giải thích trước đây, trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện sản xuất. Tuy nhiên, khi Thông tư số 16/2014 được ban hành, mô hình trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển tại Việt Nam, trong khi hệ thống phân loại mục đích sử dụng điện chưa có quy định riêng đối với hoạt động xử lý, lưu trữ dữ liệu tập trung. Đến Thông tư số 60/2025, Bộ Công thương bổ sung các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung vào nhóm áp dụng giá điện kinh doanh. Cụ thể, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác phải áp dụng giá điện kinh doanh; trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp được xác định giá theo mục đích sử dụng điện trong hợp đồng mua bán điện hiện có. Trường hợp sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán điện phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để làm căn cứ tính giá. Tuy nhiên, quy định này phát sinh vướng mắc khi triển khai. Trung tâm dữ liệu có hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, làm mát, nguồn điện và các thiết bị phụ trợ vận hành đồng bộ, liên tục để xử lý, lưu trữ và duy trì dữ liệu. Các hệ thống kỹ thuật này trực tiếp tạo ra năng lực cung cấp dịch vụ, rất khó phân tách sản lượng điện tiêu thụ theo từng mục đích sản xuất hay kinh doanh. Điều này gây khó khăn cho cả doanh nghiệp mua điện và đơn vị bán điện khi xác định tỷ lệ sử dụng để tính giá.

Trước những bất cập trên, ngày 9.4, Bộ KH-CN có văn bản gửi Bộ Công thương, đề nghị hướng dẫn cụ thể việc áp dụng giá điện đối với trung tâm dữ liệu. Bộ lưu ý cơ chế giá điện cần bảo đảm thống nhất với các dịch vụ viễn thông khác, không nên phân biệt trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu nội bộ với trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài.

Ngày 22.4, Bộ Công thương có văn bản hướng dẫn Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp bên mua và bên bán không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét tính pháp lý của văn bản này do đây là văn bản hành chính riêng lẻ, không có giá trị thay thế quy định tại Thông tư số 60/2025. Việc áp dụng cơ chế ngoại lệ thông qua văn bản hướng dẫn riêng cũng có thể dẫn đến thiếu bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Công thương đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60 để có cơ sở pháp lý thống nhất, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đáng lưu ý, mức chênh lệch giữa 2 nhóm giá điện khá lớn. Theo biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 1.11.2026 của Bộ Công thương, giá điện sản xuất dao động từ 1.101 - 3.586 đồng/kWh, trong khi giá điện kinh doanh ở mức 1.577 - 5.313 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ sử dụng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

VNPT IDC Hòa Lạc - trung tâm dữ liệu hiện đại bậc nhất Việt Nam Ảnh: VNPT

Giá điện sản xuất có đồng nghĩa với ưu đãi?

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, cho rằng việc xác định giá điện cho trung tâm dữ liệu cần căn cứ vào bản chất từng hoạt động, thay vì mặc nhiên xếp toàn bộ vào nhóm sản xuất hoặc kinh doanh. Trung tâm dữ liệu có nhiều khâu, từ đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, cần làm rõ hoạt động nào mang tính chất sản xuất, hoạt động nào thuộc kinh doanh để có cách áp dụng giá điện phù hợp. Thừa nhận ranh giới giữa các hoạt động này hiện chưa thật rõ, nhất là đối với dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu, ông Thỏa khuyến nghị nguyên tắc quan trọng khi xây dựng chính sách là phải tính đúng, tính đủ chi phí cung cấp điện, không tạo cơ chế bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Chuyên gia này nhấn mạnh chính sách giá điện cần hài hòa giữa mục tiêu thu hút đầu tư vào hạ tầng số và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng. Ưu đãi để thu hút đầu tư không thể tách rời chi phí đầu tư, vận hành hệ thống điện và trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng điện. Nếu giá bán thấp hơn chi phí cung cấp thực tế, phần chênh lệch có thể phải phân bổ cho các nhóm khách hàng khác, tạo ra tình trạng bù chéo. Điều này cũng không phù hợp định hướng từng bước xóa bỏ bù chéo trong cơ cấu giá điện theo luật Điện lực sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Ở góc độ khác, TS Nguyễn Huy Hoạch (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam) nhìn nhận trung tâm dữ liệu là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số và cần có chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia phát triển lĩnh vực này. Việc áp dụng giá điện sản xuất có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là khi mức giá điện kinh doanh cao hơn trước đây đã làm phát sinh băn khoăn về chi phí đầu tư. Tuy vậy chuyên gia này cũng lưu ý trung tâm dữ liệu vận hành liên tục 24/24 giờ, đòi hỏi nguồn điện ổn định và độ an toàn cung cấp cao. Vì vậy, chính sách giá điện cần hài hòa giữa mục tiêu khuyến khích đầu tư và khả năng đáp ứng của hệ thống năng lượng. Việc phân định phần điện phục vụ hệ thống kỹ thuật xử lý, lưu trữ dữ liệu với phần điện phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ có thể là hướng tiếp cận hợp lý hơn, thay vì áp dụng một mức giá chung cho mọi hoạt động.

"Do mô hình trung tâm dữ liệu còn mới và chưa có tiền lệ rõ ràng tại Việt Nam, việc xây dựng chính sách cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đánh giá kỹ tác động trước khi ban hành. Theo tôi, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu cách các quốc gia phát triển quy định giá điện đối với loại hình này để có phương án phù hợp với điều kiện trong nước. Về lâu dài, doanh nghiệp cũng nên chủ động hơn về nguồn điện, chẳng hạn đầu tư điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ, qua đó tăng khả năng tự chủ năng lượng và giảm áp lực cung ứng cho hệ thống điện", TS Nguyễn Huy Hoạch nêu quan điểm.