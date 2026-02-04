Gia đình Pháp tìm mẹ ruột cho con trai gốc Việt

Những chia sẻ từ tận đáy lòng của người mẹ khiến cư dân mạng Việt Nam xúc động, nhiều người tích cực chia sẻ thông tin với hy vọng phép màu xảy ra.

M ANH MỐI TÌM NGƯỜI THÂN

Bà Emmanuelle và chồng - ông Frederic Rostaing vẫn không quên ngày đặc biệt vào tháng 2.2012 khi họ có mặt ở TP.HCM nhận con nuôi. Lúc đó, Victor Rostaing - tên khai sinh là Sơn Hoài Trình (sinh ngày 3.6.2010) - là một em bé mắc bệnh tim nặng, tình trạng sức khỏe nguy kịch. Theo hồ sơ của Bệnh viện Nhi đồng 1, bé nhập viện ngày 6.9.2010, chuyển sang khoa Tim mạch ngày 12.9.2010 và bị bỏ rơi tại đây ngày 14.9.2010. Cha ruột của em được ghi trong hồ sơ tên là Sơn Minh Sóc, mẹ là Sơn Thị Diệu Thanh, địa chỉ ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng cũ).

Victor và gia đình ở Pháp ẢNH: NVCC

Sau khi bệnh viện thông báo nhưng không có người thân đến nhận, bé được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Năm 2012, Victor được cha mẹ nuôi đưa sang Pháp. "Tình trạng bệnh tim của Victor khi ấy rất xấu. Tuổi thơ của con gắn liền với bệnh viện. Con đã trải qua 5 ca phẫu thuật tim, 1 ca phẫu thuật tai do bị điếc và 1 ca phẫu thuật tay vì nhiễm trùng nặng. Con còn phải đeo nẹp chỉnh ngực do nhiều lần mổ. Cuối cùng, con đã chiến thắng tử thần. Con là một chiến binh thực thụ", bà Emmanuelle kể.

Theo chia sẻ của bà Emmanuelle, Victor luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Cậu bé cũng có một người chị gái nuôi gốc Trung Quốc tên Maxine Rostaing (22 tuổi), đang học ngành kỹ thuật hóa mỹ phẩm. Bà nội Monique (83 tuổi) là người thường xuyên nấu những bữa ăn ngon cho Victor. Cậu cũng có mẹ đỡ đầu tên Zara và cha đỡ đầu tên Sergec, cả hai đều là người gốc Việt.

T Ự HÀO VỀ V IỆT N AM

Victor hiểu rằng cha mẹ ruột hẳn đã đối diện với quyết định vô cùng khó khăn khi buộc phải bỏ cậu lại bệnh viện năm đó. Cậu bé luôn tự hào về nguồn cội và mong có ít nhất một bức ảnh của cha mẹ ruột. "Em nghĩ mình có thể có anh hoặc chị và rất muốn được gặp họ", Victor chia sẻ.

Hồ sơ nhận nuôi được gia đình Victor giữ gìn cẩn thận ẢNH: NVCC

Do sức khỏe hạn chế, Victor chưa thể trở lại Việt Nam. Tuy vậy, cha mẹ nuôi thường xuyên kể cho em nghe về quê hương. Ở trường, Victor cũng chọn Việt Nam làm đề tài cho các bài thuyết trình của mình.

Gia đình cho biết Victor học rất giỏi, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, được thầy cô yêu quý. Hiện cậu bắt đầu chương trình trung học phổ thông và mơ ước trở thành điều dưỡng để chăm sóc những trẻ mắc bệnh tim.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ ruột của Victor. Nếu được gặp họ, đó sẽ là vinh dự lớn với chúng tôi. Mong rằng nếu gia đình nhận ra con trai mình qua bài báo này, xin hãy liên lạc để thằng bé được nhìn thấy cha mẹ ruột, dù chỉ qua ảnh. Tôi hạnh phúc vì được làm mẹ và cũng mong mẹ ruột của Victor biết rằng con trai bà vẫn sống tốt", bà Emmanuelle nhắn nhủ.