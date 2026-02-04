Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Gia đình Pháp tìm mẹ ruột cho con trai gốc Việt

Cao An Biên
Cao An Biên
04/02/2026 09:15 GMT+7

Suốt hơn một thập niên qua, bà Emmanuelle Rostaing luôn đau đáu mong mỏi tìm lại gia đình ruột cho con trai nuôi gốc Việt của mình.

Những chia sẻ từ tận đáy lòng của người mẹ khiến cư dân mạng Việt Nam xúc động, nhiều người tích cực chia sẻ thông tin với hy vọng phép màu xảy ra.

MANH MỐI TÌM NGƯỜI THÂN

Bà Emmanuelle và chồng - ông Frederic Rostaing vẫn không quên ngày đặc biệt vào tháng 2.2012 khi họ có mặt ở TP.HCM nhận con nuôi. Lúc đó, Victor Rostaing - tên khai sinh là Sơn Hoài Trình (sinh ngày 3.6.2010) - là một em bé mắc bệnh tim nặng, tình trạng sức khỏe nguy kịch. Theo hồ sơ của Bệnh viện Nhi đồng 1, bé nhập viện ngày 6.9.2010, chuyển sang khoa Tim mạch ngày 12.9.2010 và bị bỏ rơi tại đây ngày 14.9.2010. Cha ruột của em được ghi trong hồ sơ tên là Sơn Minh Sóc, mẹ là Sơn Thị Diệu Thanh, địa chỉ ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng cũ).

Gia đình Pháp tìm mẹ ruột cho con trai gốc Việt - Ảnh 1.

Victor và gia đình ở Pháp

ẢNH: NVCC

Sau khi bệnh viện thông báo nhưng không có người thân đến nhận, bé được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Năm 2012, Victor được cha mẹ nuôi đưa sang Pháp. "Tình trạng bệnh tim của Victor khi ấy rất xấu. Tuổi thơ của con gắn liền với bệnh viện. Con đã trải qua 5 ca phẫu thuật tim, 1 ca phẫu thuật tai do bị điếc và 1 ca phẫu thuật tay vì nhiễm trùng nặng. Con còn phải đeo nẹp chỉnh ngực do nhiều lần mổ. Cuối cùng, con đã chiến thắng tử thần. Con là một chiến binh thực thụ", bà Emmanuelle kể.

Theo chia sẻ của bà Emmanuelle, Victor luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Cậu bé cũng có một người chị gái nuôi gốc Trung Quốc tên Maxine Rostaing (22 tuổi), đang học ngành kỹ thuật hóa mỹ phẩm. Bà nội Monique (83 tuổi) là người thường xuyên nấu những bữa ăn ngon cho Victor. Cậu cũng có mẹ đỡ đầu tên Zara và cha đỡ đầu tên Sergec, cả hai đều là người gốc Việt.

TỰ HÀO VỀ VIỆT NAM

Victor hiểu rằng cha mẹ ruột hẳn đã đối diện với quyết định vô cùng khó khăn khi buộc phải bỏ cậu lại bệnh viện năm đó. Cậu bé luôn tự hào về nguồn cội và mong có ít nhất một bức ảnh của cha mẹ ruột. "Em nghĩ mình có thể có anh hoặc chị và rất muốn được gặp họ", Victor chia sẻ.

Gia đình Pháp tìm mẹ ruột cho con trai gốc Việt - Ảnh 2.

Hồ sơ nhận nuôi được gia đình Victor giữ gìn cẩn thận

ẢNH: NVCC

Do sức khỏe hạn chế, Victor chưa thể trở lại Việt Nam. Tuy vậy, cha mẹ nuôi thường xuyên kể cho em nghe về quê hương. Ở trường, Victor cũng chọn Việt Nam làm đề tài cho các bài thuyết trình của mình.

Gia đình cho biết Victor học rất giỏi, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, được thầy cô yêu quý. Hiện cậu bắt đầu chương trình trung học phổ thông và mơ ước trở thành điều dưỡng để chăm sóc những trẻ mắc bệnh tim.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ ruột của Victor. Nếu được gặp họ, đó sẽ là vinh dự lớn với chúng tôi. Mong rằng nếu gia đình nhận ra con trai mình qua bài báo này, xin hãy liên lạc để thằng bé được nhìn thấy cha mẹ ruột, dù chỉ qua ảnh. Tôi hạnh phúc vì được làm mẹ và cũng mong mẹ ruột của Victor biết rằng con trai bà vẫn sống tốt", bà Emmanuelle nhắn nhủ.

Gia đình Pháp tìm mẹ ruột cho con trai gốc Việt - Ảnh 3.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Tiệc sinh nhật đầu tiên của người cha

Lan tỏa trên mạng xã hội: Tiệc sinh nhật đầu tiên của người cha

Ở tuổi 38, người đàn ông lần đầu được gia đình tổ chức sinh nhật, lần đầu cắt bánh kem. Khoảnh khắc giản dị ấy được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận nhiều lời chúc ấm áp từ cộng đồng mạng.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái trẻ xây nhà báo hiếu mẹ cha

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngồi xe lăn chinh phục marathon

Khám phá thêm chủ đề

mẹ ruột Gốc Việt Bệnh viện Nhi đồng 1 Sóc Trăng tìm mẹ ruột Con nuôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận